Fondazione Mondragone, Fico nomina le costumiste De Francesco e De Vincentiis nel Consiglio d’indirizzo del Museo della Moda di Napoli

La Regione Campania rinnova la sua rappresentanza nel Consiglio della Fondazione Mondragone: presidenza in delega all’assessore Ninni Cutaia.

Da sinistra, Ninni Cutaia, Zaira De Vincentiis e Ortensia De Francesco

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Il presidente della Regione Campania Roberto Fico ha firmato il decreto con cui rinnova la quota di rappresentanza regionale nel Consiglio di Indirizzo della Fondazione Mondragone – Museo della Moda di Napoli. Il governatore nomina le costumiste Ortensia De Francesco e Zaira De Vincentiis quali nuove componenti dell'organo, e con una nota separata delega l'assessore alla Cultura Ninni Cutaia a presiederlo.

A decadere sono la giornalista Santa Di Salvo e Maria Giovanna Paone, direttrice creativa della divisione abbigliamento donna di Kiton, nominate nell'aprile 2022 dall'allora governatore Vincenzo De Luca e uscite di scena, spiega il decreto, per la scadenza del mandato dell'amministrazione che le aveva designate. Le due nuove nominate, entrambe professioniste di lungo corso del mondo dello spettacolo napoletano, sono state scelte sulla base di curricula ritenuti «coerenti con le finalità istituzionali della Fondazione».

Il decreto non si limita alle due nomine: Fico ha individuato Cutaia come proprio delegato alla guida del Consiglio di Indirizzo, esercitando la facoltà che lo statuto riserva al presidente della Regione in quanto membro di diritto dell'organo, insieme al sindaco di Napoli e all'Arcivescovo. Cutaia assume così le funzioni di presidente del Consiglio, l'organo che detta le linee programmatiche della Fondazione e che deve esprimere parere vincolante sui bilanci preventivi e consuntivi predisposti dall'Amministratore Unico.

Ortensia De Francesco, costumista è tra le figure storiche di Teatri Uniti, ha lavorato con Toni Servillo, Mario Martone, Paolo Sorrentino ed ha vinto il Ciak d'oro nel 2008. Zaira De Vincentiis, napoletana, e dal 2005 docente di Costume per lo spettacolo all'Accademia di Belle Arti di Napoli ha lavorato con registi come Roberto De Simone e Andrej Končalovskij.

Cos'è la Fondazione Mondragone – Museo della Moda di Napoli

La Fondazione Mondragone – Museo della Moda di Napoli affonda le sue radici addirittura nel 1655, quando la duchessa Elena Aldobrandini, moglie del Principe di Stigliano, Antonio Carafa, Duca di Mondragone, fondò a sue spese nel palazzo di Piazzetta Mondragone il "Ritiro per Matrone Vergini e Oblate", un rifugio per nobildonne senza dote e donne bisognose a cui si insegnavano le arti del cucito e del ricamo.

Diventato nei secoli collegio femminile e in tempi recenti ente pubblico sotto la vigilanza della Regione Campania, l'istituto ospita oggi il Museo del Tessile e dell'Abbigliamento Elena Aldobrandini, sede del Polo della Moda Femminile della Regione, che ripercorre la storia della moda dal Settecento a oggi tra paramenti sacri, merletti, tessuti di San Leucio e donazioni di stilisti come Fausto Sarli e Livio De Simone.