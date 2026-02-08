napoli
video suggerito
video suggerito

Sede del Pd Campania, lavori in corso. Piero De Luca fa insonorizzare la sua stanza e cambia gli uffici

Pd Campania, cantiere nel quartier generale di via Santa Brigida. Piero De Luca riorganizza gli uffici: restyling e insonorizzazione.
Segui le notizie di Fanpage.it direttamente su Google.
A cura di Ciro Pellegrino
0 CONDIVISIONI
Piero De Luca, segretario del Pd Campania
Piero De Luca, segretario del Pd Campania

Che il Partito Democratico della Campania dovesse essere un cantiere aperto era un auspicio ed è diventato una realtà. Ma forse non nel senso che intendevano dirigenti, militanti e simpatizzanti. Al 51 di via Santa Brigida a Napoli, una strada che trasuda storia politica (in zona c'era la sede di Democratici di Sinistra e quella della Margherita, prima della «fusione a freddo» che diede vita al Pd) oggi c'è il quartier generale del Partito Democratico provinciale e regionale. E il cantiere, è vero, c'è. In senso letterale: ci sono i lavori in corso.

Piero De Luca, deputato, figlio dell'ex presidente della Regione Campania Vincenzo, è da pochi mesi segretario regionale del partito campano. Dopo le fasi convulse delle elezioni regionali, le trattative per la giunta Fico e i congressi provinciali del Pd, De Luca jr. ora inizia a pensare a come collocarsi più comodamente nei suoi uffici. Al momento il capo del partito regionale è l'unico inquilino: il nuovo segretario provinciale di Napoli sarà eletto tra qualche giorno (il candidato unitario è Francesco Dinacci).

E così, Piero De Luca ha deciso di cambiare un po' di cose. Una rinfrescata generale, un valzer di postazioni. Avrebbe dovuto ereditare la stanza che era di Antonio Misiani, per molto tempo commissario del Pd in Campania. Ma pare che la location non fosse di gradimento del salernitano, soprattutto a causa delle pareti sottili.  E così Piero avrebbe deciso di collocarsi nella stanza usata dal segretario provinciale, più dislocata.

Leggi anche
La politica a bassa voce: Fico e Manfredi si contendono la nuova comunicazione in Campania

E anche se quel locale ha un pessimo impianto di condizionamento e mostra i suoi anni, è previsto un «modesto» restyling che ha un particolare sicuramente degno di nota: la stanza del segretario regionale Pd sarà insonorizzata. Non stile studio di registrazione, sia chiaro. Ma in maniera tale da garantire una certa privacy alle conversazioni e ai colloqui del segretario regionale Dem.

Attualità
Campania
Politica
0 CONDIVISIONI
Immagine
Ai funerali di Ylenia fumogeni e palloncini. Il manifesto funebre anche al nome del fratello
Morta per una micro lesione all'aorta. Il fratello resta in carcere: "Versione non credibile"
Il fratello tra le lacrime: "Ho lanciato il coltello, credevo che non l'avrei colpita"
Storia del Parco Conocal di Ponticelli, set di fiction tv sulla camorra
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
napoli
api url views