“Se mi lasci, pubblico le tue foto intime” 23enne minaccia la fidanzatina: arrestato per revenge porn i carabinieri sono intervenuti in una casa alla Vicaria, salvando una ragazza di 18 anni aggredita dal compagno 23enne. L’uomo è stato arrestato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di archivio

Minaccia la fidanzatina di pubblicare le sue foto intime, di quando era minorenne, se dovesse lasciarlo. Nei guai un ragazzo di 23anni della Vicaria, a Napoli, già noto alle forze dell'ordine e attualmente ai domiciliari per spaccio. L'uomo è stato arrestato dai carabinieri per lesioni, atti persecutori e revenge porn. L'operazione è scattata ieri, venerdì 4 ottobre 2024. I militari dell'Arma della stazione Napoli Borgoloreto sono intervenuti in un appartamento di via Raffaele Carlascosa, nel quartiere Vicaria al centro storico dopo una segnalazione arrivata al 112 di una donna aggredita.

Il 23enne arrestato dai carabinieri

Quando bussano alla porta, i carabinieri trovano in casa il 23enne, che è sottoposto agli arresti domiciliari per spaccio, e la compagna, che è in lacrime. Secondo le prime ricostruzioni, la donna, che da poco ha compiuto 18 anni, sarebbe stata da poco aggredita.

A quel punto, il 23enne viene bloccato. I carabinieri chiamano il 118. Il personale sanitario Sto arriva sul posto e provvede a curare le ferite. I militari, con tatto e delicatezza, riescono a ricostruire a poco a poco diversi episodi di violenza che la ragazza avrebbe subito, ma non avrebbe mai denunciato. Offese, vessazioni, atti persecutori e botte e anche un caso di revenge porn.

Minacce alla ragazza: "Pubblico le tue foto intime"

Il 23enne, infatti, avrebbe intimorito la donna – quando era ancora minorenne – minacciandola di pubblicare sui social e di diffondere nel web delle sue foto intime qualora l’avesse lasciato. A quel punto, il 23enne è stato arrestato e trasferito in carcere. Dovrà rispondere di lesioni, atti persecutori e revenge porn. Per la ragazza un incubo finito. La giovane ora potrà riprendere in mano la propria vita.