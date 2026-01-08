Scooter non si ferma all’alt, poliziotto municipale investito e ferito a Napoli: incidente a via Toledo

Lo scooter in via Toledo non si ferma all'alt: agente di polizia locale di Napoli investito e ferito questa mattina, giovedì 8 gennaio. Il poliziotto municipale è rimasto contuso alla mano e trasportato in codice verde in ospedale: si sospetta una frattura alla mano.

L'investitore in caserma per deporre

Il conducente del mezzo, secondo le prime ricostruzioni, non si sarebbe fermato inizialmente, ma si è recato successivamente in caserma per rendere deposizione. L'agente ferito è stato subito soccorso dai colleghi e trasportato d'urgenza al Pronto Soccorso dell'Ospedale San Paolo di Fuorigrotta, dove è stato dimesso. Non sarebbe rimasto ferito gravemente, ma potrebbe essersi fratturato una mano. Massima solidarietà e vicinanza all'agente ferito dal Comando della Polizia Locale di Napoli, guidato dal Comandante Generale Ciro Esposito.

Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Secondo le prime informazioni, l'incidente stradale sarebbe avvenuto attorno alle 9,00 di questa mattina, nell'area pedonale di via Toledo, verso piazza Trieste e Trento. Dopo il sinistro, la Polizia Locale ha ricercato il responsabile dell'investimento. Attraverso le telecamere di videosorveglianza della zona è stata rilevata la targa dello scooter, che è risultata essere italiana. Adesso, i caschi bianchi stanno procedendo d'ufficio.

"È gravissimo quanto accaduto stamattina in via Toledo – commenta Franca Pinto, sindacalista del Csa – Bisogna investire di più sulla sicurezza sul lavoro a tutela della salute dei lavoratori. La Polizia Locale, in particolare, svolge un ruolo importante e delicato, in continuo contatto con l'utenza, mettendo a rischio anche la propria salute. Massima solidarietà e vicinanza all'agente rimasto ferito questa mattina, dopo essere stato investito da uno scooter, e refertato in ospedale".