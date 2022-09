Scooter finisce fuori strada, morto un 24enne nella notte nel Salernitano L’incidente a Pontecagnano Faiano, nella provincia di Salerno: l’altro giovane a bordo dello scooter è invece rimasto gravemente ferito.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Tragico incidente stradale, questa notte, a Pontecagnano Faiano, nella provincia di Salerno: un giovane di 24 anni del posto è purtroppo deceduto, mentre un altro giovane, anche lui 24enne, è rimasto gravemente ferito. Secondo una prima ricostruzione dell'incidente, i due giovani stavano viaggiando a bordo di uno scooter quando, mentre si trovavano in via Picentia, per cause che sono ancora in corso di accertamento, il mezzo a due ruote è uscito fuori strada. I due giovani sono stati soccorsi dai sanitari del 118 e trasportati d'urgenza al Pronto Soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno: il 24enne, nonostante il disperato tentativo dei medici, è purtroppo deceduto a causa delle ferite riportate nell'incidente; il giovane che si trovava con lui sullo scooter ha invece riportato una grave ferita all'occhio.

Sul luogo dell'incidente sono arrivati i carabinieri di Battipaglia, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso per determinare l'esatta dinamica di quanto accaduto: da una prima ricostruzione, nell'incidente non sarebbero coinvolti altri veicoli. I militari dell'Arma hanno posto sotto sequestro lo scooter e stanno visionando le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona per cercare di determinare l'esatta dinamica dell'incidente in cui ha perso la vita il giovane di 24 anni.