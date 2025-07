Scontro tra due auto, una si ribalta e si incendia: 3 feriti gravi. Incidente sull’autostrada A1 Napoli-Roma

Incidente sull’autostrada A1 Napoli-Roma, in direzione Sud, tra Capua e Santa Maria Capua Vetere. Tre feriti gravi, in codice rosso in ospedale.

Scontro tra due auto sull'Autostrada A1 Napoli-Roma questa mattina, giovedì 24 luglio. L'impatto è molto violento, una delle vetture si ribalta e si incendia. Ma i passeggeri dei due mezzi riescono a salvarsi. In totale 3 feriti gravi, soccorsi dai vigili del fuoco e dalle ambulanze del 118 che li hanno poi trasportati in codice rosso in ospedale. Sul posto anche la polizia stradale. L'incidente è avvenuto all'altezza del chilometro 728 in direzione Sud, tra i caselli di Capua e Santa Maria Capua Vetere, attorno alle ore 5. Immediato l'intervento dei soccorsi, con una squadra dei Vigili del fuoco del Comando provinciale di Caserta, proveniente dalla sede centrale, arrivata tempestivamente sul luogo del sinistro. I pompieri si sono messi subito all'opera. Quando sono arrivati, i passeggeri dei tre veicoli si erano già salvati, riuscendo ad uscire da soli dagli abitacoli accartocciati, anche se erano gravemente feriti. Il personale sanitario del 118 era impegnato a prestare le cure mediche del caso.

Chiuso il tratto dell'autostrada temporaneamente

I caschi rossi hanno così iniziato le operazioni di spegnimento dell'incendio. Sul posto anche la polizia stradale che ha raccolto le testimonianze ed eseguito i rilievi. Secondo le prime ricostruzioni, subito dopo l'impatto un'auto terminava la sua corsa in mezzo alla carreggiata, mentre la seconda auto terminava la sua corsa ribaltata ai bordi della carreggiata. I pompieri hanno domato il rogo e provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli, che poi sono stati rimossi con l'ausilio dei carrattrezzi in quanto non più in grado di marciare. l tratto di autostrada è stato provvisoriamente chiuso fino al completamento delle operazioni di soccorso. Inevitabili quindi code e traffico per il tempo strettamente necessario all'intervento. I tre feriti, dopo le cure prestate dal 118, sono stati trasportati in ambulanza in ospedale in codice rosso.