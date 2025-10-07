Scontro tra due auto sulla Cilentana, Luigi muore a 56 anni: incidente stradale a Vallo della Lucania

Scontro frontale tra due auto sulla Strada Statale Cilentana. Una delle due vetture si schianta contro il guard rail, restando incastrata. Morto uno dei due conducenti. Si tratta di Luigi Santi, un 56enne di Pattano, in provincia di Salerno, che era alla guida di una Fiat Punto. Il violento incidente stradale è avvenuto nella notte tra domenica 5 e lunedì 6 ottobre, in via Badia, all'altezza del chilometro 133, tra Pattano e Vallo della Lucania. Ancora da chiarire la dinamica dell'accaduto. Sul posto sono subito arrivati i soccorsi con l'ambulanza del 118 dell'Asl di Salerno, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine. Secondo le prime ricostruzioni, due auto, na Fiat Punto e una Ford Fiesta, si sarebbero scontrate frontalmente, per motivi ancora in corso di accertamento.

L'impatto è stato molto violento. La Fiesta è stata scaraventata sul guard rail, restando intrappolata sopra e accartocciandosi. Anche l'altra vettura è rimasta pesantemente danneggiata. È stato necessario l'intervento dei pompieri con i flex per liberare il conducente dall'abitacolo. Purtroppo, però, per il 56enne non c'è stato nulla da fare. Il personale sanitario che lo ha soccorso non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. Ferito gravemente anche l'altro automobilista che era alla guida della Fiesta. L'uomo, dopo essere stato soccorso e stabilizzato dal personale sanitario è stato trasportato d'urgenza in codice rosso presso l'ospedale di Vallo della Lucania, dove è attualmente ricoverato.

Le forze dell'ordine hanno eseguito i rilievi del caso e raccolto le prime testimonianze. La circolazione è stata temporaneamente sospesa in entrambe le direzioni per consentire la messa in sicurezza dell'area dell'incidente e la rimozione dei due veicoli.