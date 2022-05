Scontro tra due auto all’ingresso della Galleria Vittoria a Napoli: 4 feriti Ancora poco chiara la dinamica dell’incidente, che si è verificato in via Acton: le quattro persone sono rimaste ferite in maniera lieve.

A cura di Valerio Papadia

L’incidente in via Acton (Foto: Fanpage.it/Mattia Esposito)

Un incidente stradale si è verificato questa mattina, venerdì 27 maggio, all'imbocca della Galleria Vittoria a Napoli, nel versante all'incrocio tra via Ammiraglio Ferdinando Acton e via Cesario Console. Stando a una prima ricostruzione di quanto accaduto, intorno alle 7.30 di oggi, a scontrarsi sono state due automobili, ma la dinamica dell'incidente è ancora in fase di ricostruzione: sul posto, per i rilievi del caso, sono arrivati gli agenti dell'Infortunistica Stradale della Polizia Municipale di Napoli, guidati dal capitano Antonio Muriano. Nell'incidente sono rimaste ferite quattro persone, che si trovavano a bordo delle automobili, ma fortunatamente le ferite riportate sono state di lieve entità. Dal momento che lo scontro si è verificato molto presto, non ci sono state particolari ripercussioni alla circolazione automobilistica.

Incidente in Autostrada nel Napoletano, morto un 26enne

Di tutt'altra natura, purtroppo, l'incidente che si è verificato ieri, giovedì 26 maggio, sull'Autostrada A16, nel tratto compreso tra Pomigliano d'Arco e il bivio con l'Autostrada A1: nello scontro è morto un giovane di 26 anni. La dinamica dell'incidente è ancora da chiarire, ma da una prima ricostruzione la giovane vittima viaggiava a bordo della sua motocicletta quando, raggiunto il chilometro 2,7 il mezzo a due ruote si è scontrato con un mezzo pesante: nonostante il tempestivo intervento di sanitari del 118 e vigili del fuoco, per il 26enne purtroppo non c'è stato nulla da fare. L'incidente ha provocato anche gravi disagi alla circolazione automobilistica, con due chilometri di coda.