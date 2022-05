Incidente sull’Autostrada A16 a Pomigliano, morto un giovane di 26 anni La vittima viaggiava a bordo di una motocicletta quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrato con un mezzo pesante.

Immagine di repertorio

Un tragico incidente stradale, purtroppo mortale, si è verificato nella mattinata di oggi, giovedì 26 maggio, sull'Autostrada A16, nel tratto compreso tra Pomigliano d'Arco e il bivio con l'Autostrada A1: la vittima è un giovane di 26 anni, le cui generalità non sono ancora state rese note. Stando a una prima ricostruzione del tragico incidente, il 26enne stava guidando la sua motocicletta quando, per cause che sono ancora in corso di accertamento, all'altezza del chilometro 2,7, il mezzo a due ruote si è scontrato con un mezzo pesante. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 e i vigili del fuoco ma, nonostante i soccorsi tempestivi, per il giovane non c'è stato nulla da fare.

L'incidente ha provocato anche due chilometri di coda in Autostrada

Sul posto sono intervenuti anche gli uomini della Polizia Stradale e il personale della Direzione sesto Tronco di Cassino di Autostrade per l'Italia, per effettuare tutti i rilievi utili a determinare la dinamica esatta dell'incidente, che come detto risulta ancora poco chiara. L'incidente ha causato due chilometri circa di coda.

Morto un 18enne nel Casertano: la sua auto ha investito un cinghiale

Nella notte, invece, un giovane di 18 anni è morto in un incidente stradale che si è verificato tra Pietramelara e Baia e Latina, nella provincia di Caserta. Il ragazzo si trovava a bordo di un'auto, in compagnia di un amico, quando la vettura ha improvvisamente investito un cinghiale: l'impatto è stato molto violento, tanto che il veicolo ne è uscito completamente distrutto. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118, che hanno trasportato i due giovani all'ospedale di Piedimonte Matese: il 18enne, però, è purtroppo deceduto durante la corsa, mentre l'amico è ricoverato in gravi condizioni.