video suggerito

Scontro tra auto all’Arenella, incidente stradale a via Niutta: arrivano carabinieri e vigili Incidente stradale a via Niutta all’Arenella. Scontro tra due auto. Sul posto i carabinieri e la polizia locale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

22 CONDIVISIONI condividi chiudi

Foto Fanpage.it

Scontro tra due auto nella giornata di oggi nel quartiere dell'Arenella. L'incidente stradale è avvenuto attorno a mezzogiorno a via Niutta, strada centralissima del quartiere collinare, all'incrocio con via Stasi. Una delle vetture è rimasta poi incastrata sullo spartitraffico centrale. Nessuna delle due auto è sembrata poi più in grado di marciare. Sul posto sono arrivati i carabinieri e, successivamente, anche gli agenti della Polizia Locale del reparto Infortunistica Stradale per eseguire i rilievi del caso. Secondo le prime informazioni, non ci sarebbero stati feriti gravi, nonostante la violenza dell'impatto che ha pesantemente danneggiato le due autovetture coinvolte.

Incidente stradale in via Niutta domenica 10 novembre

A causa dell'incidente, le auto coinvolte nel sinistro sono rimaste per alcune ore al centro della carreggiata, contribuendo ad alimentare il traffico domenicale. L'incidente è avvenuto nella giornata di oggi, domenica 10 novembre 2024, nella strada della V Municipalità Vomero-Arenella. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Saranno gli accertamenti delle forze dell'ordine a stabilire eventuali responsabilità. Non è escluso che possano essere acquisite anche eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona per cercare di avere ulteriori elementi per ricostruire la vicenda.

Purtroppo, si tratta dell'ennesimo incidente stradale avvenuto a Napoli nelle ultime ore. Un altro sinistro si è verificato nella notte nella Galleria Vittoria, dove un'auto si è scontrata con altre vetture in coda, finendo poi sullo spartitraffico centrale. Per fortuna, anche in quel caso, non ci sono stati feriti gravi, solo contusi.

Foto Fanpage.it