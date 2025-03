video suggerito

Incidente sull’Asse Mediano, scontro tra tre auto: ci sono 4 feriti Incidente stradale all’altezza di Giugliano, sull’Asse Mediano. Tamponamento tra tre auto: 4 feriti. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Pierluigi Frattasi

Scontro tra tre auto sull'Asse Mediano di Napoli, la Strada Statale 162 NC. Ci sono 4 feriti, a quanto apprende Fanpage.it. Il violento incidente stradale è avvenuto all'altezza di Giugliano in Campania, in provincia di Napoli, nel pomeriggio di oggi, mercoledì 5 marzo 2025, attorno alle ore 18,00. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Sul posto sono arrivate le Forze dell’Ordine e le squadre Anas, la società del gruppo Fs che gestisce l'arteria stradale, per la gestione dell’evento in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile. Il traffico, ad ogni modo, a seguito dell'incidente, risulta fortemente rallentato. Al momento, infatti, si procede soltanto sulla corsia di sorpasso.

Incidente sull'Asse Mediano: 4 feriti

Secondo le prime ricostruzioni delle forze dell'ordine, attorno alle ore 18,00 si sarebbe verificato uno scontro, per motivi in corso di accertamento. Si sarebbe verificato un tamponamento a catena che ha coinvolto tre automobili. Nell'impatto sarebbero rimaste ferite 4 persone. Sul posto sono subito arrivati i soccorsi, con le ambulanze del 118, che hanno prestato le prime cure mediche ai feriti e li hanno stabilizzati, mentre si valuta il trasferimento in ospedale. Al momento si registra un rallentamento del traffico all'altezza del km 2,900 della strada statale 162 NC “Asse Mediano”, in prossimità della località di Giugliano in Campania. Le forze dell'ordine hanno acquisito le testimonianze ed eseguito i rilievi di rito per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Non è escluso che possano essere ricercate anche eventuali immagini delle telecamere.