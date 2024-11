Incidente nella Galleria della Vittoria a Napoli, quattro automobili coinvolte Maxi tamponamento nella Galleria della Vittoria di Napoli: quattro automobili coinvolte, non ci sono feriti ma solo qualche contuso. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

55 CONDIVISIONI condividi chiudi

Maxi tamponamento nella Galleria della Vittoria di Napoli: almeno quattro le automobili coinvolte, con una che per poco non ha "scavalcato" il New Jersey divisorio, finendoci però sopra con la parte superiore dell'auto. La vicenda è accaduta questa notte, nel tratto di galleria che da piazza Vittoria va verso Via Acton: ancora da accertare l'esatta dinamica del tutto: il bilancio finale ha visto quattro automobili tamponarsi a vicenda. Non è escluso che una distrazione alla guida in prossimità del semaforo all'incrocio tra via Acton e via Cesario Console possa aver innescato il tutto. I tre feriti sono un ragazzo di 22 anni, alla guida della Fiat Panda rossa e il suo passeggero, oltre al conducente di una delle altre vetture coinvolte nell'impatto. Nessuno, comunque, è in condizioni gravi.

Galleria che, tra le altre cose, resterà chiusa dalle 23 alle 6 del mattino seguente a partire da domani lunedì 11 e fino a giovedì 14 novembre, per consentire urgenti lavori di manutenzione alla rete elettrica. Circolazione veicolare che sarà interrotta solo in una direzione per consentire urgenti lavori di manutenzione alla rete elettrica. Le restrizioni, valide dalle ore 23 alle 6.30, sono state decise con una ordinanza comunale: durante il periodo di chiusura, i veicoli non coinvolti nei lavori non potranno transitare dalla direzione di piazza Vittoria verso via Acton. Il Comune di Napoli consiglia "il percorso alternativo attraverso via Chiatamone, via Nazario Sauro e via Acton".