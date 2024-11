video suggerito

Galleria Vittoria chiusa di notte dall’11 al 14 novembre da piazza Vittoria verso via Acton Dal 11 al 14 novembre 2024, dalle ore 23 alle 6.30, Galleria Vittoria chiusa ai veicoli nella direzione da piazza Vittoria verso via Acton. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Redazione Napoli

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Dal 11 al 14 novembre 2024, nella Galleria Vittoria, fondamentale tunnel di collegamento tra via Acton e via Chiatamone, la circolazione veicolare sarà interrotta in un verso per consentire urgenti lavori di manutenzione alla rete elettrica. Le restrizioni, valide dalle ore 23 alle 6.30, sono state decise con una ordinanza comunale. Durante il periodo di chiusura, i veicoli non coinvolti nei lavori non potranno transitare dalla direzione di piazza Vittoria verso via Acton.

Per ovviare all'interruzione, il Comune in una nota consiglia «il percorso alternativo attraverso via Chiatamone, via Nazario Sauro e via Acton». La chiusura – spiega Palazzo San Giacomo – facilita gli interventi indifferibili di E-Distribuzione, già programmati, garantendo la sicurezza nella galleria. L'ordinanza prevede l'immediata entrata in vigore delle modifiche alla viabilità non appena sarà installata la necessaria segnaletica stradale.