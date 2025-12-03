Scontro tra auto a Battipaglia con tre feriti, c’è una bimba di 12anni: incidente sulla Litoranea

Scontro tra auto sulla Litoranea a Battipaglia, in provincia di Salerno. Nel violento incidente stradale restano ferite tre persone, tra loro anche una bambina di 12 anni. Subito soccorse dall'ambulanza del 118 dell'Asl di Salerno, sono state trasportate d'urgenza al Pronto Soccorso ospedaliero. Per loro una prognosi tra i 30 e i 40 giorni. Hanno riportato serie lesioni e contusioni, ma non sarebbero in pericolo di vita.

Incidente sulla Litoranea a Battipaglia, 3 feriti in ospedale

Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Sul posto sono arrivate le forze dell'ordine che stanno cercando di ricostruire la vicenda. Secondo le prime ricostruzioni, nell'impatto sarebbero state coinvolte due automobili che viaggiavano in direzioni opposte. A bordo dei veicoli si trovavano tre persone, tutte residenti a Battipaglia, tra i quali una ragazzina di appena 12 anni. L’impatto, avvenuto secondo una prima ricostruzione in prossimità di una curva particolarmente insidiosa, è stato molto forte e ha causato danni significativi nella parte anteriore di entrambe le auto.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le ambulanze del 118, che hanno immediatamente trasferito i feriti in ospedale per accertamenti. Le prognosi emesse dai medici oscillano tra i 30 e i 40 giorni, a seconda delle contusioni e dei traumi riportati. Nonostante la gravità dell’incidente e la paura vissuta dagli occupanti, nessuno di loro risulterebbe in pericolo di vita, come detto. Le condizioni della giovanissima passeggera, monitorata con particolare attenzione, rimangono stabili. Le forze dell’ordine hanno effettuato i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dello scontro. L’episodio riaccende l’attenzione sulla sicurezza lungo la litoranea, un’arteria spesso teatro di sinistri, soprattutto nei punti dove la visibilità è ridotta.