Scontro tir-auto nel Casertano, c’è un ferito: chiusa la SS372 Telesina a Dragoni per incidente stradale Incidente all’altezza di Dragoni, nel Casertano. Sul posto forze dell’ordine, Anas e 118. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Scontro tra tir e auto sulla Strada Statale 372 Telesina nel Casertano questa mattina, giovedì 24 ottobre 2024. Nell'impatto è rimasta ferita una persona, ma in maniera non grave. L'incidente stradale è avvenuto all'altezza del km 5.150, a Dragoni, in provincia di Caserta. Ancora da chiarire la dinamica dell'accaduto. A causa del sinistro, ad ogni modo, il tratto di strada è stato temporaneamente chiuso al transito in entrambe le direzioni. Come percorso alternativo sono previste le uscite obbligatorie a Pietra di Vairano e Vairano.

Sul posto sono intervenute le squadre Anas e delle Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità, al fine di consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile. Presente anche l'ambulanza del 118 per portare le cure mediche del caso al malcapitato. L'incidente stradale, secondo le prime ricostruzioni, ha coinvolto un mezzo pesante e uno leggero. Sono in corso le operazioni per permettere la rimozione del primo. Una persona, come detto, è rimasta lievemente ferita.