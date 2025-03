video suggerito

Scontro tra auto, Maria Grazia Viola muore a 37 anni: incidente nel Casertano Incidente stradale nel Casertano, morta 37enne di Teano. Disagi alla circolazione, l'Appia chiusa per alcune ore.

A cura di Pierluigi Frattasi

Maria Grazia Viola, la vittima

Scontro tra due auto sulla Strada Statale 7 "via Appia", tra Sparanise e Pignataro Maggiore, nel Casertano. Nell'incidente stradale ha perso la vita Maria Grazia Viola, una donna di 37 anni originaria di Teano. Mentre altre due persone sono rimaste ferite, si tratta di un papà e di suo figlio che viaggiavano a bordo dell'altra auto e che sono stati trasportati in ospedale. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Teano, le ambulanze del 118 e le forze dell'ordine che hanno avviato le indagini del caso.

Incidente stradale nel Casertano, morta 37enne di Teano

Secondo le prime ricostruzioni, la 37enne viaggiava a bordo di una Mazda, quando, per motivi ancora in corso di accertamento, si sarebbe scontrata frontalmente contro una Fiat Tipo, con a bordo padre e figlio. L'impatto è stato molto violento e la donna, purtroppo, è deceduta a seguito delle ferite riportate, nonostante i tentativi del personale sanitario di salvarle la vita. L'incidente stradale è avvenuto all'altezza del km 188,300 a Sparanise, in provincia di Caserta, tra il casello di Capua dell'autostrada A1 e Sessa Aurunca-litorale domizio. A seguito dello scontro le due auto sono finite poi nelle cunette laterali. È stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per liberare le persone dalle lamiere.

Disagi alla circolazione, l'Appia chiusa per alcune ore

A seguito del sinistro, l'Anas, la società del Gruppo Fs che gestisce la SS 7 Appia ha comunicato la chiusura temporanea della strada in direzione Sud. La viabilità è stata modificata: in direzione sud, deviazione obbligatoria su SP 7 e in direzione nord deviazione a Taverna di Pignataro Maggiore. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile. La strada è stata poi riaperta al transito attorno alle ore 10,50.