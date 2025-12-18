Scontro tir-auto, morto 62enne di Benevento: incidente stradale sulla Statale Telesina

Scontro tra un tir e un'automobile sulla strada statale 372 "Telesina". L'impatto è stato violentissimo e l'autoveicolo è stato completamente distrutto, accartocciandosi su se stesso. Nel sinistro, è morto il conducente: un 62enne di Benevento. Il grave incidente è avvenuto lungo all'altezza del chilometro 56,000 nei pressi di Torrecuso, in provincia di Benevento. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Sul posto sono subito arrivati i soccorsi, con i carabinieri, i vigili del fuoco, gli ausiliari del traffico di Anas e l'ambulanza del 118 dell'Asl di Salerno. Il personale sanitario ha subito soccorso il malcapitato, ma per il 62enne non c'è stato nulla da fare, tranne che constatarne il decesso.

Schianto mortale sulla Telesina, il 62enne non ce l'ha fatta

A causa del sinistro il traffico nella zona è andato in tilt, con lunghe code con molti camion in fila in entrambe le direzioni di marcia. Il personale dell'Anas, del Gruppo Ferrovie dello Stato, in collaborazione con le forze dell'ordine, è impegnato per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile. I militari dell'Arma stanno conducendo le indagini per ricostruire quanto avvenuto. Sono state raccolte le prime testimonianze ed eseguiti i rilievi del caso. Non si esclude che possano essere ricercate anche eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona per cercare di avere ulteriori elementi utili alle indagini. Della vicenda è stata interessata anche la Procura della Repubblica, essendo il sinistro purtroppo mortale.