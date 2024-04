video suggerito

Scontro sulla via Nazionale delle Puglie, auto vola fuori strada e si ribalta: un ferito L'uomo è stato trasportato presso l'ospedale Sant'Ottone Frangipane di Ariano Irpino.

A cura di Pierluigi Frattasi

Scontro tra due auto sulla Strada Statale 90, anche conosciuta come via Nazionale delle Puglie. L'impatto è violentissimo. Una delle auto finisce fuori strada e si ribalta. L'altra sfonda una recinzione e finisce la sua corsa in bilico su un muretto. Un uomo resta ferito. Soccorso dal personale sanitario dell'ambulanza del 118, giunta sul posto, viene trasportato presso l'ospedale Sant'Ottone Frangipane di Ariano Irpino per essere sottoposto a cure mediche del caso. L'incidente stradale è avvenuto nella tarda serata di ieri, venerdì 19 aprile 2024, all'altezza del chilometro 23. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del distaccamento di Grottaminarda, che hanno prestato i primi soccorsi. Le indagini su quanto avvenuto sono affidate alla Polizia di Stato, che ha effettuato i rilievi dell'incidente.

Due le vetture coinvolte, come detto, nell'incidente stradale, che sono state messe in sicurezza. Ancora da chiarire la dinamica dell'accaduto. Secondo le prime ricostruzioni, nel violento impatto una delle due auto avrebbe sfondato una recinzione e si sarebbe messa in bilico su di un muretto che delimita la carreggiata. L'altra vettura sarebbe finita fuori strada, ribaltandosi. A bordo dei due veicoli c'erano tre persone. Solo una sarebbe rimasta ferita. Non è chiaro cosa possa aver generato l'incidente stradale, sul quale saranno i successivi rilievi delle forze dell'ordine a fare chiarezza. Non è la prima volta, purtroppo, che avvengono incidenti sulla via Nazionale delle Puglie. Non è escluso che le forze dell'ordine possano ascoltare eventuali testimonianze o acquisire eventuali filmati delle telecamere in zona per cercare di ricostruire la dinamica di quanto avvenuto.