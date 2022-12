Scontro scooter-moto sulla Statale Amalfitana, Massimo muore a 35 anni: lascia moglie e bimba piccola Oggi i funerali nella chiesa di Praiano, di cui era originario. Positivo alla Cannabis il conducente della moto. Indagano i carabinieri.

A cura di Pierluigi Frattasi

Violento incidente stradale sulla Statale Amalfitana, dove, ieri mattina, una moto Ducati, per motivi ancora da chiarire, si è scontrata frontalmente con uno scooter. Ad avere la peggio il conducente di quest'ultimo, Massimo De Rosa, originario di Praiano, che è morto a seguito delle ferite riportate nell'impatto. Si registrano altri 3 feriti, trasportati con le ambulanze del 118 presso l'ospedale Costa d'Amalfi. Il 53enne che era alla guida della moto di grossa cilindrata è risultato positivo alla Cannabis. I funerali di Massimo si terranno oggi a Praiano. Il 35enne lascia la moglie e una bimba piccola.

L'incidente stradale è avvenuto nella giornata di domenica 4 dicembre 2022, attorno alle ore 13,00, sulla strada statale 163 "Amalfitana" tra i comuni di Praiano e Positano. I due mezzi viaggiavano in direzioni opposte. A bordo della moto Ducati c'era un 53enne di Pellezzano che, secondo le prime ricostruzioni, viaggiava con un amico originario della Tunisia, ma residente a Taranto, in direzione Positano.

Dal lato opposto proveniva lo scooter con a bordo Massimo De Rosa, 35enne di Praiano, e suo fratello Luca. L'impatto tra i due mezzi è stato violentissimo. I 4 passeggeri sono finiti a terra, procurandosi diverse ferite. Per Massimo non c'è stato nulla da fare. Sulla vicenda indagano i Carabinieri della Compagnia di Amalfi, diretti dal capitano Umberto D'Angelantonio, chiamati a ricostruire la dinamica dell'incidente. I militari dell'Arma hanno informato il magistrato di turno che ha disposto il prelievo del sangue della vittima per accertamenti tossicologici. La salma è stata liberata. L'accertata positività del 53enne salernitano è stata comunicata al pubblico ministero.

Leggi anche Investito da un trattore a Fisciano, 72enne muore dopo oltre due mesi di coma

Tantissimi i messaggi di cordoglio per la famiglia di Massimo che stanno arrivando in questo momento per la terribile e prematura perdita. "Che tragedia, che tristezza – scrive su Facebook Salvatore – Non si può morire così a soli 35 anni! Il caro Massimo, figlio di Antonio nostro grande e fedelissimo collaboratore da circa 30 anni e fratello di un altro affezionato collaboratore Luca, è deceduto in una curva maledetta nel territorio di Praiano. L’impatto fra due moto ha procurato la triste tragedia e purtroppo è stato fatale. Al Caro Papà Antonio, alla cara Mamma Imma, ai cari fratelli Luca e Nicola unitamente alla giovane moglie ed alla splendida figlioletta, vanno le mie più sentite ed affettuose condoglianze, unitamente ad i miei cari".