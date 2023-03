Scontro minicar-motorino sul Lungomare a Napoli: piede amputato a 22enne, 4 feriti Il 22enne è stato operato e ricoverato al Trauma Center dell’Ospedale Cardarelli. Altri due feriti all’Ospedale del Mare.

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Scontro frontale tra una minicar 50 Ligier e uno scooter SH 350 sul Lungomare di via Caracciolo a Napoli. Nel violento impatto sono rimasti feriti 4 ragazzi. Uno dei giovani che era a bordo dello scooter, un 22enne, ha riportato lo spappolamento del piede destro, che gli è stato parzialmente amputato all'Ospedale Antonio Cardarelli di Napoli, dove, a quanto apprende Fanpage.it, è attualmente ricoverato al Trauma Center, reparto che ha caratteristiche anche di terapia intensiva. L'incidente stradale è avvenuto la notte di domenica dello scorso weekend, all'altezza di viale Anton Dorhn.

Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente. Sul posto sono arrivate le forze dell'ordine per i rilievi del caso e le ambulanze del 118. Meno gravi le condizioni dei due passeggeri della minicar, alla cui guida c'era un ragazzo di 17 anni di Sant'Anastasia, mentre sul lato passeggero c'era un amico di 18 anni di San Giovanni a Teduccio, quartiere orientale di Napoli. Entrambi sono stati trasportati in ambulanza all'Ospedale del Mare, ma non sarebbero in gravi condizioni.

Meno fortunati i due passeggeri dello scooter, entrambi 22enni e residenti nella provincia di Napoli – Caivano e Orta di Atella – i quali a causa dell'impatto violento, sono stati sbalzati dal sellino, finendo rovinosamente a terra. Uno dei due giovani ha riportato gravi lesioni al piede destro. Per questo motivo, è stato necessario un intervento chirurgico all'Ospedale Cardarelli con amputazione parziale, per salvargli l'arto.

Non è escluso che possano essere acquisite eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona per cercare di ricostruire quanto accaduto. Secondo le prime ricostruzioni la minicar stava viaggiano in direzione piazza Vittoria, mentre lo scooter era nel senso di marcia opposto. Non è chiaro il motivo per il quale i due veicoli si sarebbero scontrati.