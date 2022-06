Scontro frontale tra due auto sulla Statale Cilentana, morto un uomo L’incidente attorno alle ore 12. La circolazione tra gli svincoli di Omignano e Vallo Scalo è rimasta sospesa fino alle 13.

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Scontro frontale tra due auto sulla Strata Statale 18/Var Cilentana. Nell'impatto violentissimo è morto il conducente di uno dei veicoli. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Sul posto sono subito arrivati gli agenti della Polizia Stradale, l'ambulanza del 118 per prestare i primi soccorsi e i tecnici dell'Anas per gli interventi del caso e per ripristinare la regolare transitabilità il prima possibile. L'incidente stradale è avvenuto attorno alle ore 12 di questa mattina, giovedì 16 giugno 2022. La strada è tornata transitabile attorno alle ore 13.

SS18 Cilentana, viabilità ripristinata dalle 13

La circolazione veicolare lungo la strada statale 18/VAR “Cilentana”, a causa dell'incidente avvenuto in corrispondenza del km 124,550, era stata provvisoriamente interdetta al transito – in entrambe le direzioni – nella tratta compresa tra gli svincoli di Omignano (km 122,000) e Vallo Scalo (km 126,000) in provincia di Salerno. Ma, come detto, dopo i rilievi del caso e le operazioni per liberare la carreggiata dai detriti, la circolazione è ripresa attorno alle ore 13, in entrambe le direzioni. La circolazione era stata temporaneamente deviata sul posto, ai due svincoli, con indicazioni in loco.

Solo notte di Natale 2021, due incidenti stradali, uno con conseguenze gravi per un 38enne alle guida, si erano verificati nella stessa zona della provincia di Salerno. Il primo tra la Strada Statale 18 e la strada provinciale Cilentana alle 3 del mattino, in località Spinazzo, comune di Capaccio Paestum. Un ragazzo di 26 anni, residente in zona, aveva impattato contro una Jeep che portava a bordo dei ragazzi di Castellabate.