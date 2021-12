Due incidenti stradale nella notte di Natale in Cilento: due persone gravi in ospedale Due gravi incidenti stradali nella notte in Cilento: il primo in zona Capaccio Paestum, il secondo sulla Cilentana, ha coinvolto un 38enne di Velia (Salerno) in gravi condizioni.

A cura di Redazione Napoli

Due incidenti stradali, uno con conseguenze gravi per un 38enne alle guida, si sono verificati nella provincia di Salerno. Il primo, nella notte di Natale tra la Strada Statale 18 e la strada provinciale Cilentana alle 3 del mattino, in località Spinazzo, comune di Capaccio Paestum. Un ragazzo di 26 anni, residente in zona, ha impattato contro una Jeep che portava a bordo dei ragazzi di Castellabate. Estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco è stato portato in codice rosso all'ospedale di Vallo della Lucania.

Poi, un altro incidente stradale, ancor più drammatico, nei pressi dello svincolo Pattano della Cilentana. Coinvolte tre auto che per cause ancora da accertare, si sono scontrate frontalmente. Un uomo, originario di Velia, di 38 anni, è stato portato in ospedale in condizioni purtroppo gravi. Sul posto i vigili urbani di Velia guidati dal caposquadra Nunzio D’Amato, i carabinieri e i sanitari del 118.