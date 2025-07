Scontro frontale tra auto, morti 37enne e 52enne nel Fondovalle Vitulanese: incidente nel Sannio

Immagine di repertorio

Uno scontro frontale tra due auto, una Audi A3 e una Lancia Y, finisce in tragedia, con la morte dei due conducenti, Giuseppe Roberto, 52 anni, alla guida della prima vettura, e Mario, 37 anni, che era a bordo della seconda. Entrambi erano originari di Campoli del Monte Taburno, in provincia di Benevento, dove la comunità è sotto choc. Ancora da chiarire la dinamica dell'accaduto. L'incidente stradale è avvenuto nel Sannio, lungo la fondovalle Vitulanese, all'altezza dello svincolo per Castelpoto, nella mattinata di oggi, mercoledì 23 luglio.

Incidente allo svincolo per Castelpoto

Il 37enne, secondo le prime informazioni, sarebbe morto sul colpo. Mentre il 52enne sarebbe spirato poco dopo a causa delle ferite riportate. L'impatto tra le due auto è stato molto violento e le vetture sono rimaste pesantemente danneggiate. Sul posto sono arrivati subito i soccorsi, con varie ambulanze del 118 e i vigili del fuoco, che hanno estratto i corpi della lamiere delle auto accartocciate. Ma il personale sanitario non ha potuto far altro che constatare il decesso del 37enne, mentre i tentativi disperati di rianimare il 52enne non sono riusciti a salvargli la vita.

Le indagini dei carabinieri: si cercano testimoni

Sul posto anche i carabinieri, che hanno eseguito i rilievi di rito. A seguito del sinistro, la strada è stata provvisoriamente chiusa per consentire le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza. Le due auto, non più in grado di marciare, sono state rimosse con i carroattrezzi. Mentre si indaga sulle cause dell'incidente. I militari dell'Arma stanno cercando eventuali testimoni che possano aiutare a ricostruire l'accaduto.