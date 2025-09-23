Scontro frontale tra auto, feriti un 19enne e una 40enne: ricoverati in ospedale nel Salernitano

Foto Fanpage.it

Scontro frontale tra due auto questa sera, martedì 23 settembre, in via Provinciale Galdo per Campagna, in provincia di Salerno. L'impatto è stato molto violento e sono rimasti feriti entrambi i conducenti delle vetture: un ragazzo di 19 anni ha riportato contusioni multiple ed un trauma al setto nasale. Mentre la donna 40enne che era alla guida della Fiat 500 ha riportato una distrazione al rachide cervicale. Entrambi i feriti sono stati trasportati in ospedale. Sul posto sono subito arrivati i soccorsi, con i carabinieri della locale stazione ed il personale sanitario dei volontari della Vopi dell'Asl di Salerno, intervenuti con due ambulanze da Campagna ed Eboli.

Incidente a Eboli sulla provinciale Galdo Campagna

Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Secondo le prime ricostruzioni, le due auto si sarebbero scontrate frontalmente, per motivi ancora in corso di accertamento. Il 19enne, dopo essere stato medicato e stabilizzato, è stato poi trasportato d'urgenza all'Ospedale Ruggi d'Aragona di Salerno. La 40enne, invece, è stata trasportata all'ospedale di Eboli. Nessuno dei due sarebbe in pericolo di vita. I carabinieri hanno eseguito i rilievi del caso ed acquisito le prime testimonianze.

Questa mattina alle 9 un altro incidente grave sulla Litoranea via Lago Trasimeno di Pontecagnano con due feriti gravi in codice rosso: un uomo di 39 anni di Pontecagnano e una donna di 35 anni di Agropoli. Entrambi politraumatizzati sono stati soccorsi con due ambulanze e curati dal medico arrivato con un' auto medicalizzata e poi trasportati in ospedale per ulteriori accertamenti.