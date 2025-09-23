napoli
video suggerito
video suggerito

Scontro frontale tra auto, feriti un 19enne e una 40enne: ricoverati in ospedale nel Salernitano

Incidente stradale in via Provinciale Galdo per Campagna ad Eboli. Due feriti in ospedale. Indagano i carabinieri.
Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora
A cura di Pierluigi Frattasi
33 CONDIVISIONI
Foto Fanpage.it
Foto Fanpage.it

Scontro frontale tra due auto questa sera, martedì 23 settembre, in via Provinciale Galdo per Campagna, in provincia di Salerno. L'impatto è stato molto violento e sono rimasti feriti entrambi i conducenti delle vetture: un ragazzo di 19 anni ha riportato contusioni multiple ed un trauma al setto nasale. Mentre la donna 40enne che era alla guida della Fiat 500 ha riportato una distrazione al rachide cervicale. Entrambi i feriti sono stati trasportati in ospedale. Sul posto sono subito arrivati i soccorsi, con i carabinieri della locale stazione ed il personale sanitario dei volontari della Vopi dell'Asl di Salerno, intervenuti con due ambulanze da Campagna ed Eboli.

Incidente a Eboli sulla provinciale Galdo Campagna

Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Secondo le prime ricostruzioni, le due auto si sarebbero scontrate frontalmente, per motivi ancora in corso di accertamento. Il 19enne, dopo essere stato medicato e stabilizzato, è stato poi trasportato d'urgenza all'Ospedale Ruggi d'Aragona di Salerno. La 40enne, invece, è stata trasportata all'ospedale di Eboli. Nessuno dei due sarebbe in pericolo di vita. I carabinieri hanno eseguito i rilievi del caso ed acquisito le prime testimonianze.

Questa mattina alle 9 un altro incidente grave sulla Litoranea via Lago Trasimeno di Pontecagnano con due feriti gravi in codice rosso: un uomo di 39 anni di Pontecagnano e una donna di 35 anni di Agropoli. Entrambi politraumatizzati sono stati soccorsi con due ambulanze e curati dal medico arrivato con un' auto medicalizzata e poi trasportati in ospedale per ulteriori accertamenti.

Cronaca
Incidenti stradali
Salerno
33 CONDIVISIONI
Immagine
Inchiesta concorsi Sanità in Campania, indagato il consigliere Alaia: "Estraneo ai fatti"
Inchiesta delle Procure di Salerno e Avellino sui concorsi nella Sanità
Perché è stato sospeso il concorso Oss della Regione Campania da 1274 assunzioni: rabbia dei 25mila candidati
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
napoli
api url views