Scontro frontale nella Galleria Reggia di Caserta: incidente tra 3 auto, 2 feriti e traffico bloccato

Immagine di repertorio

Scontro frontale in galleria sulla Variante di Caserta: coinvolte tre autovetture. Due persone sono rimaste ferite. L'incidente stradale è avvenuto attorno alle ore 13,00 di oggi, mercoledì 5 novembre. Sul posto sono arrivati subito i soccorsi, con l'ambulanza del 118 dell'Asl di Caserta, le forze dell'ordine e gli ausiliari del traffico di Anas. Il traffico è bloccato. La galleria della strada statale 700 “della Reggia di Caserta”, è stata chiusa per incidente. Tutti i veicoli dirottati su altre strade, nell'attesa di liberare la carreggiata dalle auto incidentate.

La Galleria Reggia di Caserta chiusa in entrambe le direzioni

Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Secondo le prime ricostruzioni, l'incidente avrebbe coinvolto tre vetture all'interno della Galleria Parco della Reggia, all'altezza del chilometro 8,930. A seguito del sinistro, la galleria ‘Parco della Reggia’ è stata provvisoriamente chiusa in entrambe le direzioni. La circolazione è deviata in loco.

Due feriti in ospedale

Sul posto è presente il personale di Anas e delle Forze dell’Ordine, oltre a quello del 118 intervenuto per i soccorsi, per la gestione della viabilità ed il ripristino della regolare circolazione nel minor tempo possibile. I due feriti, intanto, dopo aver ricevuto le prime cure mediche dal personale sanitario ed essere stati stabilizzati, sono stati trasportati in ospedale. Uno dei pazienti è stato ricoverato alla clinica Pineta Grande. L'altro all'ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta.