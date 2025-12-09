Scontro frontale Porsche-Fiat 500 nella galleria Reggia di Caserta: la vittima ha 73 anni, droga test per il conducente

Lo scontro in Galleria della Reggia a Caserta / Fanpage.it

Ha 73anni la vittima del terribile incidente stradale avvenuto nella serata di ieri, lunedì 8 dicembre, nella Galleria della Reggia di Caserta. Erano circa le 21,30, quando una Porsche, condotta da un uomo di circa 34 anni, si è schiantata frontalmente contro la Fiat 500 a bordo della quale viaggiava il 73enne. L'impatto è stato violentissimo e per l'anziano non c'è stato nulla da fare. L'uomo è stato sbalzato dal sedile anteriore della vettura, finendo su quello posteriore. L'auto è stata completamente distrutta, con il cofano rientrato. Gravi danni anche per la Porsche, il cui conducente è uscito illeso dall'incidente ed ha ricevuto cure direttamente sul posto. Per lui non è stato necessario andare al Pronto Soccorso.

Le indagini: "La Porsche viaggiava contromano"

Il sinistro, a quanto apprende Fanpage.it da fonti qualificate, ha coinvolto anche una seconda vettura, che viaggiava dietro la Fiat, con a bordo una famiglia, tra cui anche un bimbo. Nessun ferito grave, in questo caso. Tutti hanno ricevuto solo cure sul posto. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto, sulla quale sono in corso accertamenti. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale che ha eseguito i rilievi del caso e raccolto le prime testimonianze. Il conducente 34enne della Porsche è stato sottoposto agli esami tossicologici per alcol e droga di cui si è in attesa degli esiti. A quanto si apprende da fonti investigative, verosimilmente la Porsche sembra stesse viaggiando contromano, a velocità sostenuta, quando si sarebbe schiantata con la 500 proveniente dal senso opposto – quello corretto, circostanza confermata anche nelle testimonianze raccolte dagli agenti sul luogo del sinistro.

Sul posto anche i vigili del fuoco che hanno impiegato oltre 2 ore per estrarre la vittima dell'abitacolo dell'auto. Il 73enne è stato soccorso anche da alcuni automobilisti che si sono fermati a prestare aiuto e hanno provato a tirarlo fuori dall'auto, ma senza successo. L'incidente ha provocato un grande caos dal punto di vista della circolazione, anche perché la zona della Reggia di Caserta è sempre molto trafficata. In ausilio alla Polizia Stradale sono intervenuti anche i carabinieri, competenti per zona, per dare supporto per la gestione della viabilità.