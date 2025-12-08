napoli
video suggerito
video suggerito

Incidente nella Galleria della Reggia di Caserta, Porsche contro Fiat 500, morto l’uomo alla guida dell’utilitaria

Scontro mortale nella galleria sotto la Reggia, impatto fra auto di lusso e utilitaria, morta una persona, rimasta incastrata fra le lamiere.
Segui tutte le news di Fanpage.it in tempo reale su Google.
A cura di Redazione Napoli
1 CONDIVISIONI
L’incidente di stasera
L’incidente di stasera

Dramma questa sera a Caserta: alle ore 21.40, una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Caserta, proveniente dalla sede centrale, è intervenuta sulla Strada Statale 700, all’interno della galleria della Reggia borbonica, a seguito di un grave incidente stradale che ha coinvolto due autovetture: una Porsche e una Fiat 500X.

A causa del violento impatto, i veicoli hanno terminato la loro corsa rispettivamente sul bordo e al centro della carreggiata. Il conducente della Fiat 500X è rimasto incastrato all'interno dell’abitacolo. I Vigili del Fuoco, giunti tempestivamente sul posto, hanno provveduto ad estrarlo e ad affidarlo alle cure del personale sanitario, presente con due ambulanze. Purtroppo, nonostante i tentativi di soccorso, i sanitari hanno potuto soltanto constatarne il decesso.

Successivamente, i Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza le autovetture coinvolte e l'intera area interessata, restando in attesa dell'arrivo del personale del soccorso stradale per le operazioni di rimozione dei veicoli e ripristino della viabilità.

Caserta
Cronaca
Incidenti stradali
1 CONDIVISIONI
Immagine
Vomero, i gestori dei gazebo dei bar sequestrati: "Chiusi a Natale, 50 senza lavoro"
Napoli, è esploso il bubbone di gazebo e tavolini. Sequestri al Vomero, ci sono 9 tipi di accertamenti in corso
Sono 10 i gazebo di bar e ristoranti sequestrati: tutte le contestazioni e cosa succede ora
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
napoli
api url views