Scontro camion-auto a Fisciano, incidente sul Raccordo Salerno-Avellino: traffico impazzito

Incidente stradale a Fisciano, sul raccordo Salerno-Avellino. Scontro tra auto e camion.
A cura di Pierluigi Frattasi
Scontro tra auto e camion sul raccordo Salerno–Avellino, all'altezza dell'uscita di Fisciano, dove si trova il campus universitario di Salerno. In pochi minuti il traffico è impazzito con lunghe code di auto. Il violento incidente stradale è avvenuto questa mattina, lunedì 13 ottobre, attorno alle ore 10,00. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Sul posto sono arrivati subito i soccorsi, con le forze dell'ordine, l'ambulanza del 118 e gli ausiliari del traffico che stanno cercando di regolare la circolazione. Sono stati eseguiti i rilievi del caso e raccolte le testimonianze.

Traffico sul raccordo Salerno-Avellino per incidente

Il raccordo Salerno-Avellino è al momento bloccato in entrambe le direzioni. Il sinistro ha comportato lunghe code in particolare verso Salerno. A complicare la situazione la concomitanza di tre incidenti stradali, avvenuti nel giro di pochi minuti e a distanza di pochi chilometri. Si registrano rallentamenti anche sull'autostrada A30 Caserta-Salerno in direzione sud.

Un altro incidente stradale è avvenuto invece in mattinata ad Arpaia, in provincia di Benevento, dove un ciclista i 58 anni è stato investito e ucciso da una Fiat Panda. Sul posto l'ambulanza del 118. Non si fermano i sinistri sulle strade della Campania. Nell'ultimo weekend si sono registrati numerosi scontri con feriti in tutte le province. Le forze dell'ordine raccomandano la massima prudenza quando si è alla guida, in particolare, evitando di mettersi al volante con il cellulare, una delle principali cause di distrazione che possono poi provocare incidenti molto seri. I controlli delle forze dell'ordine proseguiranno anche nei prossimi giorni.

