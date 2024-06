video suggerito

Scontro auto-moto sulla Strada Statale Casilina: morto motociclista L'incidente sulla Strada Statale 6 Casilina all'altezza del Comune di Calvi Risorta. Sul posto 118, Anas e forze dell'ordine. Istituito senso unico alternato.

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Violento incidente stradale sulla Strada Statale Casilina, in provincia di Caserta, questa mattina. Nello scontro tra un'auto e una moto, purtroppo, ad avere la peggio è stato il motociclista che è deceduto a seguito dell'impatto. Sul posto sono arrivati subito i soccorsi, con l'ambulanza del 118, le forze dell'ordine e il personale dell'Anas. Il traffico è andato in tilt e si registrano lunghe code. È stato disposto provvisoriamente il senso unico alternato.

Ancora da ricostruire la dinamica dell'accaduto. L'incidente, secondo le prime informazioni, è avvenuto sulla Strada Statale 6 Casilina, all'altezza del comune di Calvi Risorta, in provincia di Caserta. Lungo la strada è stato provvisoriamente istituito il senso unico alternato in corrispondenza del km 185,900. Lo scontro – per cause in corso di accertamento – ha coinvolto un’autovettura ed un motociclo. Nello scontro il centauro è deceduto. Sul posto sono presenti le squadre Anas e delle Forze dell’Ordine per la gestione della circolazione e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile.