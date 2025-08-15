Scontro auto-moto a Policastro, ragazzo rischia di perdere piede: elisoccorso dirottato a Salerno per vento

Foto Fanpage.it

Scontro tra un'auto e una moto a Policastro, in Cilento. Ada avere la peggio è il giovane che viaggiava a bordo della motocicletta. L'impatto è molto violento. Il ragazzo viene sbalzato dal sellino e cade rovinosamente a terra, ferendosi gravemente. Nella caduta riporta una ferita lacero contusa con frattura esposta e rischia di perdere l'uso del piede, senza un immediato intervento chirurgico. L'incidente stradale è avvenuto nella giornata di giovedì 14 agosto, attorno alle ore 14,00.

Elisoccorso dirottato a Salerno causa vento

Immediato l'intervento dei soccorsi. Il giovane ferito viene raggiunto subito dall'elicottero dell'Asl di Salerno. Deve essere trasportato all'Ospedale Antonio Cardarelli di Napoli per un intervento urgente. Ma le condizioni metereologiche sono avverse. Ci sono fortissime raffiche di vento, che rendono complicate la manovre. Alla fine l'elicottero viene dirottato sull'Aeroporto di Pontecagnano Salerno Costa d'Amalfi, dove atterra in serata. Qui, arrivano le ambulanze del 118 dei volontari della Vopi, che caricano il giovane ferito e lo trasportano d'urgenza all'ospedale Ruggi d'Aragona di Salerno, per essere operato d'urgenza al piede. Per fortuna, alla fine, tutto è finito bene.

Illeso, invece, il conducente dell'auto. Sul posto sono arrivate anche le forze dell'ordine che indagano su quanto accaduto. Sono stati eseguiti i rilievi del caso e sono state ascoltate le prime testimonianze. Non si esclude che possano essere acquisite anche eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona per cercare di avere ulteriori elementi di indagine. L'incidente ha preceduto un sinistro mortale avvenuto nella mattinata di oggi a Policastro Bussentino, sulla Statale Cilentana, nel quale ha perso la vita un uomo di 65 anni originario di Benevento.