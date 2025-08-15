Due tragedie oggi sulla Statale Cilentana a pochi metri di distanza: trovato un cadavere, poi un incidente mortale

Due tragedie si sono verificate oggi sulla Statale Cilentana, nei pressi di Policastro Bussentino: all’alba è stato trovato il cadavere di un uomo di 60 anni, mentre poco più tardi un uomo di 65 anni è morto in un incidente stradale.

Immagine di repertorio

Una giornata funesta quella di oggi, venerdì 15 agosto, sulla Strada Statale 18 Cilentana, nella provincia di Salerno: due tragedie si sono verificate sullo stesso tratto di strada, nei pressi di Policastro Bussentino, a pochi metri di distanza e dopo poco tempo l'una dall'altra. All'alba, infatti, sul ciglio della strada è stato trovato il cadavere di un uomo, dell'età di circa 60 anni; poco più tardi, intorno alle 9.30, si è verificato un incidente stradale, in cui ha perso la vita un uomo di 65 anni.

Cadavere sul ciglio della strada: indagini in corso

La prima tragedia si è verificata, come detto, alle prime luci di oggi, giorno di Ferragosto. Sono stati alcuni automobilisti, in transito sulla Statale Cilentana, a lanciare l'allarme: il cadavere di un uomo giaceva sul ciglio della strada, in prossimità del guardrail. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine, che hanno eseguito tutti i rilievi del caso e hanno avviato le indagini per fare piena luce sul decesso dell'uomo; sul posto anche il magistrato di turno.

Incidente in moto: morto un uomo di 65 anni

Sullo stesso tratto della Statale Cilentana, intorno alle 9.30 di oggi, si è verificata la seconda tragedia odierna: un uomo di 65 anni, originario di Benevento, è morto in seguito a un incidente stradale. La vittima era alla guida di una moto di grossa cilindrata quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo a due ruote ed è stato sbalzato sull'asfalto: inutili i soccorsi per il 65enne, è morto sul colpo. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale di Sapri per i rilievi del caso.