Scontro auto-moto a via Santa Teresa nella notte: 2 feriti gravi L’incidente stradale attorno all’una di notte. Due feriti in prognosi riservata.

A cura di Pierluigi Frattasi

Scontro tra auto e scooter in via Santa Teresa, al centro storico di Napoli, nella notte: due feriti gravi. Trasportati in ospedale, sono in prognosi riservata. L'incidente stradale è avvenuto attorno all'una di questa notte, all'altezza del civico 142. Sul posto sono subito intervenuti gli agenti della Polizia Municipale, del Reparto Infortunistica Stradale, guidato dal Comandante Antonio Muriano, il personale sanitario dell'ambulanza del 118, che ha prestato i primi soccorsi, e i carabinieri. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Non è escluso che possano essere utilizzate eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona per ricostruire quanto avvenuto.

L'allarme: "Qui sempre incidenti, subito rilevatori di velocità"

Sulla vicenda è intervenuto il consigliere della III Municipalità, Stella-San Carlo all'Arena, Carlo Restaino (Europa Verde), che chiede adesso un intervento del Comune a tutela della sicurezza stradale: "In soli due giorni – scrive il consigliere locale sul gruppo Facebook Abitanti di Capodimonte e non – sono avvenuti due incidenti stradali importanti". Un altro incidente stradale, infatti, sarebbe avvenuto anche nella notte del 19 luglio. "Stamattina – prosegue Restaino – farò partire un'altra nota diretta al Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e al presidente della terza municipalità Fabio Greco per metterli al corrente che questo tratto di strada, soprattutto di notte, è pericoloso e fa paura. Bisogna mettere qualcosa, anche un semplice rilevatore di velocità, ma deve essere fatto. Qui avvengono incidenti ogni settimana e alcuni purtroppo anche mortali".