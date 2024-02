Scontro auto-minicar, 16enne ferito resta incastrato tra le lamiere: salvato dai pompieri Violento incidente stradale in via Tagliamento, al centro di Avellino. Feriti un 16enne e un 20enne. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

47 CONDIVISIONI condividi chiudi

Violento incidente stradale ad Avellino tra un'auto e una minicar guidata da un 16enne. L'impatto è stato violentissimo e le auto sono rimaste pesantemente danneggiate. Il ragazzo alla guida della minicar è rimasto intrappolato tra le lamiere ed è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per liberarlo. Ferito anche il 20enne che conduceva l'auto. L'incidente stradale è avvenuto questa notte, domenica 18 febbraio 2024, attorno all'una, in via Tagliamento, in centro città. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. sul posto i Carabinieri del nucleo Radiomobile di Avellino effettuavano i rilievi di competenza.

Incidente stradale ad Avellino, feriti due ragazzi

Secondo le prime ricostruzioni, il grave incidente stradale ha visto coinvolta un'autovettura e una minicar. Nel violento impatto il ragazzo alla guida della minicar di 16 anni originario di Monteforte Irpino è rimasto incastrato, e dopo essere stato estratto dalle lamiere contorte veniva affidato ai sanitari del 118 intervenuti i quali lo trasportavano presso l'ospedale Moscati di Avellino. Sull'autovettura un altro ragazzo di 20 anni originario di Avellino anche lui rimasto ferito e trasportato in ospedale per essere sottoposto a cure mediche. I veicoli incidentati sono stati messi in sicurezza.

Auto finisce nel canale sull'Ofantina

Stamattina, un altro incidente si è verificato sulla SS 7 Bis, Ofantina, nel territorio del comune di Montemarano al Km.327,300. Coinvolta una sola autovettura la quale sbandava e finiva nella cunetta. La donna alla guida di 30 anni originaria di Montella, rimaneva incastrata nell'abitacolo e i primi soccorsi sono stati prestati da un Vigile del Fuoco in transito, che ha anche allertato i soccorsi. Sul posto è intervenuta la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Montella, subito dopo le ore 8,00 di oggi. La strada è stata liberata ed affidata ai sanitari del 118 intervenuti, i quali la trasportavano presso l'ospedale Moscati di Avellino per le cure del caso. Per il recupero del veicolo si è reso necessario l'intervento dell'autogru dalla sede centrale di Avellino, e per i rilievi di loro competenza sono intervenuti i Carabinieri del nucleo Radiomobile di Montella.