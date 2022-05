Scontro auto-camion, ferito il sindaco di Foglianise: ricoverato a Benevento in codice rosso Coinvolto nell’incidente Giovanni Mastrocinque, primo cittadino del comune sannita, che era alla guida dell’auto.

A cura di Pierluigi Frattasi

Violento incidente tra un'auto e un camion sulla strada statale Vitulanese, all'altezza di contrada San Vitale a Benevento. Ferito il sindaco di Foglianise, Giovanni Mastrocinque, che era a bordo dell'automobile. Il primo cittadino del Comune sannita è stato trasportato d'urgenza all'Ospedale San Pio di Benevento in codice rosso. Sul posto sono arrivate immediatamente le squadre dei vigili del fuoco, l'ambulanza del 118 e la polizia municipale. Lo scontro è avvenuto attorno alle ore 11,30, di questa mattina, venerdì 20 maggio 2022, ed ha visto coinvolta un'auto Mercedes classe C, a bordo della quale viaggiava il sindaco Mastrocinque, e un autocarro.

Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Secondo le prime ricostruzioni, la Mercedes, per motivi ancora non chiari, si sarebbe scontrata con una autocarro guidato da un operaio. Il sindaco di Foglianise, Giovanni Mastrocinque, 73 anni, che era alla guida dell'automobile, sarebbe rimasto incastrato tra le lamiere. Solo l'intervento dei pompieri è riuscito ad estrarlo dall'abitacolo. A quel punto, il primo cittadino, dopo i primi soccorsi ricevuti dal personale sanitario sul posto, è stato trasportato in ambulanza per le cure del caso presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale San Pio di Benevento, dove è arrivato in codice rosso.

