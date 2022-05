Schianto frontale ad Alife (Caserta), tre feriti incastrati tra le lamiere Schianto frontale ad Alife, nel Casertano: due automobili si sono scontrate in via Vergini. I vigili del fuoco hanno estratto dalle lamiere tre feriti.

A cura di Nico Falco

Tre persone, una donna e due uomini, sono rimasti coinvolti in un incidente stradale avvenuto nella serata di ieri ad Alife, in provincia di Caserta; sul posto i Vigili del Fuoco, che hanno dovuto tagliare le lamiere delle automobili per estrarre i feriti. Sulle cause dello schianto sono in corso accertamenti, affidati alle forze dell'ordine.

Lo schianto intorno alle 20 di ieri sera, 19 maggio, in via Vergini, strada di campagna alla periferia del piccolo comune del Casertano. Le due automobili si sono scontrate frontalmente, dopo l'impatto sono uscite di strada e sono finite nel terrapieno adiacente alla carreggiata. Sul posto sono intervenuti una squadra del Distaccamento di Piedimonte Matese del Comando Provinciale di Caserta dei Vigili del Fuoco e diverse ambulanze del 118.

Al loro arrivo i pompieri hanno trovato le due vetture ridotte ad un ammasso di lamiere. Impossibile estrarre i tre feriti, che erano rimasti intrappolati negli abitacoli. I vigili del fuoco hanno dovuto così utilizzare gli attrezzi da taglio in dotazione per aprire un varco e riuscire, alla fine, a trarre in salvo la donna e i due uomini, che sono stati affidati ai sanitari; non sarebbero in pericolo di vita.

Leggi anche Spaccio itinerante con le "microdosi", tra i 7 arrestati giovane ferito a Scampia

La dinamica è in fase di ricostruzione, appena possibile i feriti verranno ascoltati. È possibile che, a causa dell'alta velocità e della scarsa illuminazione, i conducenti delle automobili non si fossero accorti in tempo dell'altro veicolo che proveniva dalla direzione opposta, in un tratto della strada dove l'ampiezza della carreggiata non permetteva il transito in contemporanea di due autovetture. L'area non sarebbe coperta da sistemi di videosorveglianza.