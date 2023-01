Scontri tra tifosi di Napoli e Roma, torna libero l’ultrà azzurro Il Gip di Napoli non ha convalidato l’arresto. Per il legale del 35enne, il tifoso non avrebbe partecipato alla rissa.

A cura di Pierluigi Frattasi

Torna libero Antonio Marigliano, il 35enne ultrà del Napoli arrestato ai domiciliari per gli scontri tra tifosi del Napoli e della Roma nei pressi della area di servizio di Badia al Pino sull'Autostrada A1, in provincia di Arezzo. Il Gip di Napoli non ha convalidato l'arresto. La misura cautelare era stata emessa in differita nei confronti del tifoso. Per il legale del 35enne, non ci sarebbero immagini a testimoniare la sua presenza al momento degli scontri e il giovane non avrebbe partecipato alla rissa.

Secondo il giudice per le indagini preliminari, infatti, il tifoso del Napoli non avrebbe avuto un atteggiamento offensivo, tanto da essere ripreso mentre camminava a una certa distanza dal luogo degli scontri, portandosi in direzione opposta. Per questi motivi, il Gip ha ritenuto insussistenti i motivi di necessità e di urgenza, tali da giustificare un immediato arresto. Restano da chiarire tutti i contorni degli scontri avvenuti nell'area di servizio, con lancio di fumogeni, bombe carta, sassi, bottiglie e oggetti vari, provocando l'interruzione del traffico. "Una vera e propria guerriglia tra contrapposte fazioni, nonostante la presenza di pattuglie di Polizia".

Niente divieto di trasferta per Juve-Napoli

Intanto, niente divieto di trasferta per Napoli-Juve di venerdì 13 gennaio, partita, però, connotata da "elevati profili di rischio". La vendita dei biglietti era stata ormai quasi ultimata. Ci sarà però un sensibile rafforzamento dei controlli sui tifosi ospiti. Il ministro degli Interni, Matteo Piantedosi, ha raccomandato all'Osservatorio nazionale la "massima severità" in fase preventiva contro le tifoserie violente, oggi nella riunione al Viminale con i vertici del calcio.