Sciopero generale venerdì 29, a Napoli corteo Cgil e Uil: centro storico blindato e strade chiuse Venerdì 29 novembre è previsto il corteo di Cgil e Uil a Napoli nell’ambito dello sciopero generale nazionale. Strade chiuse da piazza Garibaldi a piazza Matteotti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Il corteo di Cgil e Uil per lo sciopero generale di venerdì 29 novembre 2024 contro la manovra di bilancio del Governo Meloni si terrà a Napoli, con la presenza di Nicola Ricci, segretario generale della Cgil Napoli e Campania, e di Pierpaolo Bombardieri, segretario generale della Uil. Centro storico blindato, con diverse strade chiuse, per consentire il passaggio della manifestazione che partirà da piazza Mancini alle ore 9,00, si snoderà lungo corso Umberto I, piazza Bovio, via Sanfelice per concludersi in piazza Matteotti dove sarà allestito il palco dei relatori e a partire dalle 10,30 è previsto un comizio. A Napoli i trasporti pubblici Anm sciopereranno per 4 ore la mattina.

Oltre 100 bus per il corteo di Cgil e Uil a Napoli

A Napoli è previsto l'arrivo di oltre 100 bus che porteranno i manifestanti in città da tutta la regione Campania e da altre regioni limitrofi. “La presenza di Bombardieri alla manifestazione di Napoli – spiega Giovanni Sgambati, segretario generale della Uil Napoli e Campania – testimonia che c'è un'attenzione dei massimi livelli nazionali a un mondo del lavoro del Mezzogiorno, ma soprattutto alla grande difficoltà che vive la manifattura del Sud, in particolare qui in Campania, a partire da Stellantis e Leonardo. E forti difficoltà ci sono in settori che sono anche diritti fondamentali come la sanità, l'istruzione e la mobilità pubblica”.

“La Campania – aggiunge Nicola Ricci, segretario generale della Cgil Napoli e Campania – è in difficoltà e ha bisogno di risposte urgenti da una manovra che dovrebbe essere tarata su quelli che sono i veri bisogni e i diritti del mondo del lavoro. Ci hanno costretto a proclamare un nuovo sciopero generale, dopo quello del dicembre dello scorso anno, perché il governo Meloni ha fatto ancora una manovra che ipoteca il futuro del Paese per i prossimi sette anni. Deve rispettare il Patto di stabilità dell'Europa e fa solo tagli. Non aumenta i salari, non guarda ai pensionati, alla scuola, al mondo dell'industria. Per quanto riguarda la sanità invece vengono destinate risorse solo alle strutture private”.

Il piano viabilità del Comune per il corteo del 29 novembre

Per consentire il corteo del 29 novembre, il Comune ha predisposto un apposito piano traffico che prevede:

Il 29 novembre dalle ore 8,00 alle 14,00, divieto di transito veicolare in:

piazza Garibaldi (lato piazza Mancini, nella fase di concentramento del corteo)

piazza Mancini

corso Umberto I

piazza Bovio

via Sanfelice

via Armando Diaz

piazza Matteotti, nei tratti di tali strade e nelle relative confluenze di volta in volta interessati dal passaggio del corteo CGIL e UIL.

Il 29 novembre dalle ore 10,00 e fino a cessate esigenze, divieto di transito veicolare in:

via Cesare Battisti – nel tratto compreso tra via Fabio Filzi e piazza Matteotti

piazza Matteotti

Dalle ore 8:00 fino a cessate esigenze, divieto di transito veicolare per gli autobus turistici e per gli autobus ANM adibiti al servizio di trasporto pubblico collettivo di linea in:

via Pessina

piazza Dante

via Toledo

piazza Carità

Dalle ore 10:00 fino a cessate esigenze, senso unico di circolazione in via Fabio Filzi – con direzione da via Cesare Battisti a via Armando Diaz – dirigendo il traffico veicolare verso via Ferdinando del Carretto.