Sciolto il comune di Ottaviano dopo le dimissioni di Capasso: nominato il commissario Il prefetto di Napoli ha nominato il commissario per il Comune di Ottaviano dopo le dimissioni del sindaco Capasso in vista delle elezioni di settembre.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Luca Capasso

Il prefetto di Napoli, Claudio Palomba, ha sospeso il consiglio comunale di Ottaviano e nominato commissario Ida Carbone, viceprefetto, che si occuperà della provvisoria amministrazione dell'Ente, avviando anche le procedure di scioglimento dell'organo consiliare. Il provvedimento si è reso necessario dopo le dimissioni irrevocabili presentate nei giorni scorsi dal sindaco Luca Capasso, che quasi sicuramente si presenterà alle elezioni politiche del prossimo 25 settembre. Solo dopo lo scioglimento del comune sarà possibile ipotizzare una data per le elezioni comunali: il mandato di Capasso si sarebbe comunque esaurito nei prossimi mesi, e tutto lascia ipotizzare che si andrà avanti con il commissariamento fino a maggio 2023, quando erano già in programma le prossime elezioni comunali.

L'annuncio di Capasso dello scorso 28 luglio

Era stato lo stesso Luca Capasso lo scorso 28 luglio ad annunciare l'addio alla carica di sindaco di Ottaviano, con una lunga lettera pubblicata sui social: "La normativa vigente pone un sindaco in carica in una condizione di ineleggibilità ad una eventuale carica di Deputato o Senatore", aveva detto Capasso, lasciando dunque intendere che le dimissioni anticipate siano state necessarie per potersi candidare alle elezioni politiche del prossimo 25 settembre. Il suo mandato sarebbe in ogni caso scaduto nei prossimi mesi, dopo due mandati (la prima elezione nel 2013), il secondo lasciato a poche settimane dalla fine. Per il sindaco forzista di Ottaviano si apre dunque una nuova avventura politica, quasi certamente sempre con Forza Italia e verso Montecitorio.