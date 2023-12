Schianto tra auto e furgone nel Casertano: morta una donna, il marito grave in ospedale L’incidente stradale avvenuto nel pomeriggio del 28 dicembre a Cellole (Caserta); i due coniugi trasferiti in ospedale, Rita Sciaudone deceduta poche ore dopo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

Una donna di 80 anni, Rita Sciaudone, è deceduta ieri, 28 dicembre, a seguito delle ferite riportate in un incidente stradale tra un'automobile e un furgone avvenuto nei pressi di casa sua, a Cellole, in provincia di Caserta. La donna viaggiava nell'utilitaria insieme al marito, Pasquale Balzano, ricoverato in gravi condizioni in ospedale. La ottantenne, madre di tre figlie, era originaria di Mondragone ma da anni si era trasferita nell'altro comune del Casertano dove viveva con la famiglia.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini ed effettuato i rilievi per accertare la dinamica e le responsabilità. Secondo le ricostruzioni i coniugi stavano rientrando a casa, erano quasi nel vialetto che conduce alla loro abitazione quando la loro Fiat Panda vecchio modello si è scontrata, a quanto pare frontalmente, con un furgone Iveco Daily che proveniva dal senso opposto di marcia. La potenza dell'impatto ha ridotto l'automobile ad un ammasso di lamiere, la donna è stata sbalzata fuori dall'abitacolo ed è finita rovinosamente al suolo a diversi metri. I due feriti sono stati trasportati al Pronto Soccorso dell'ospedale "San Rocco" di Sessa Aurunca, dove la Sciaudone è deceduta poche ore dopo.

Il marito è stato invece sottoposto ad un delicato intervento chirurgico e resta tuttora ricoverato nel nosocomio del Casertano, in gravi condizioni. La salma della ottantenne è stata trasferita all'Istituto di Medicina Legale per l'autopsia, che verrà svolta nei prossimi giorni. I due veicoli coinvolti nell'incidente sono stati sottoposti a sequestro.