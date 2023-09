Scavi di Pompei in lutto, è morta l’archeologa Caterina Cicirelli: “Studiosa di grande umanità” Era uno dei massimi esperti del villaggio di Longola sul Sarno e delle ville romane di Terzigno. Cordoglio delle istituzioni.

A cura di Pierluigi Frattasi

Scavi di Pompei in lutto per l'improvvisa scomparsa dell'archeologa Caterina Cicirelli, storica funzionaria del Parco archeologico. La sua morte ha scosso profondamente tutta la comunità accademica e scientifica che si è stretta alla famiglia esprimendo le condoglianze per la grave perdita. Studiosa specialista del territorio vesuviano, Cicirelli era considerata uno dei massimi esperti in particolare del villaggio di Longola sul Sarno e delle ville romane di Terzigno. Cordoglio arriva anche dal Ministero della Cultura: "Appassionata del suo lavoro, si ricorda la sua importante collaborazione nella realizzazione del Grande Progetto Pompei, di cui è stata Responsabile di svariati interventi".

Il Direttore generale Musei, professor Massimo Osanna, la ricorda commosso con queste toccanti parole:

"La Direzione generale Musei esprime profondo cordoglio per l'improvvisa scomparsa della dottoressa Caterina Cicirelli, funzionaria archeologa del Parco Archeologico di Pompei. Caterina per decenni si è occupata del territorio di Terzigno assicurandone non solo la tutela, ma promuovendo anche la conoscenza grazie a campagne di scavo e alla divulgazione dei risultati in pubblicazioni scientifiche e mostre, portando così un ulteriore, fondamentale tassello alla ricostruzione storica di quest’area".

Lutto agli Scavi di Pompei

Grande dolore anche agli scavi di Pompei, dove il direttore Gabriel Zuchtriegel scrive: