Scampia, nascondiglio della droga nel vecchio scooter rubato e abbandonato: 900 dosi da 20mila euro nei guai un 28enne di Scampia che è stato arrestato dai carabinieri. Nello scooter abbandonato in strada un deposito di droga su due ruote.

A cura di Pierluigi Frattasi

Il nascondiglio della droga in un vecchio scooter rubato e abbandonato sul ciglio della strada. Nessuno avrebbe sospettato di quel catorcio malandato abbandonato, come ce ne sono tanti a Napoli, invece dentro c'erano oltre 9oo dosi di stupefacenti: cocaina, crack, eroina, marijuana e cobret. Per un valore che potrebbe aggirarsi anche fino a 20mila euro. Ma il rottame apparentemente innocuo che si trovava in una strada di Scampia era diventato oggetto di un andirivieni continuo. Qualcuno si recava nei pressi dello scooter, lo apriva e ci trafficava dentro. Un'operazione che non è passata inosservata agli occhi dei carabinieri del nucleo operativo di Napoli Stella, che si sono insospettiti e si sono appostati per diverse ore per scoprire cosa stesse accadendo.

I carabinieri hanno scoperto lo stratagemma

I militari dell'Arma hanno notato, quindi, un 28enne di Scampia che si recava più volte dalla strada verso lo scooter a prima vista abbandonato. A quel punto, i carabinieri hanno aspettato il momento giusto e lo hanno bloccato mentre recuperava alcune dosi dal sottosella della moto. Quando hanno guardato all'interno, hanno scoperto che lo scooter era stato trasformato in un deposito di droga su due ruote. L'ingegnoso stratagemma era stato ideato per nascondere i traffici illeciti e passare inosservati.

Nei guai un 28enne di Scampia: arrestato

Ai controlli, poi, il veicolo è risultato anche provento di furto. All'interno è stato accertato che erano stoccate centinaia di dosi, 903 per la precisione. Cocaina, crack, eroina, marijuana e cobret. Stupefacenti per qualsiasi richiesta del mercato. Il 28enne di Scampia è finito in manette. La droga, invece, sotto sequestro. L'uomo, in attesa di giudizio, è ora in carcere.