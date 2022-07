Scabec assume 15 dipendenti a tempo indeterminato: niente esami se arriva una sola domanda La società partecipata della Regione Campania si prepara ad assumere 15 precari a tempo indeterminato. È possibile che non ci sia alcuna prova per aggiudicarsi il posto fisso.

Scabec assume 15 dipendenti a tempo indeterminato: saranno stabilizzati i precari assunti dopo il 2015. Non ci sarà nessun esame se arriverà una sola domanda per ogni posizione messa a bando. Nel caso di più candidati, cosa abbastanza difficile considerati i requisiti particolarmente stretti dell'avviso, ci saranno una valutazione per titoli e un colloquio tecnico e psico-attitudinale. L’avviso pubblico è stato pubblicato ieri: ci sarà un mese di tempo per presentare le domande.

La Scabec è la società partecipata della Regione che si occupa della promozione dei siti culturali in Campania. È finita nell'occhio del ciclone per assunzioni e super-stipendi. Ha cambiato presidente da poco, al vertice del Cda è arrivato Leo Annunziata, ex segretario regionale del Pd in Campania dimessosi dall'assemblea democrat lo scorso marzo, che ha preso il posto della presidente uscente Assunta Tartaglione.

La stabilizzazione dei precari Scabec

Si tratta a tutti gli effetti di una stabilizzazione di precari dell’azienda. Figure professionali in diversi casi reclutate negli scorsi anni tramite shortlist e senza concorso pubblico, come emerso nel verbale del Cda del 25 maggio 2017. Il piano di fabbisogno triennale della Scabec 2022-24 prevede una serie di assunzioni a tempo indeterminato, possibili sulla base del decreto legislativo 75 del 2017 e del decreto della giunta regionale 348 del 30 giugno 2022.

Il primo prevede che entro il 31 dicembre 2022 le amministrazioni possano assumere personale a tempo indeterminato per assorbire il precariato. Il bando è rivolto al personale a tempo determinato in servizio successivamente al 2015 e con almeno 3 anni di servizio anche non continuativi, negli ultimi 8 anni. Il regolamento aziendale di Scabec per il reclutamento del personale è stato recentemente aggiornato e al momento contempla questa possibilità.

Il bando per le assunzioni

Cosa prevede la selezione di Scabec? Tra i requisiti, bisogna "aver prestato servizio a tempo determinato presso la Scabec nelle medesime mansioni di cui alla figura per cui si concorre per almeno 36 mesi – anche non continuativi – negli 8 anni antecedenti la data di pubblicazione del presente avviso, a seguito di valida procedura selettiva". Risultare o essere risultato in servizio presso la Scabec successivamente alla data del 28 agosto 2015.

Si possono presentare le domande entro le ore 18 del 30 luglio, tra i documenti anche l’ultima busta paga rilasciata da Scabec. Verrà costituita una commissione per l’esame delle domande, la verifica dei requisiti e l’eventuale selezione dei candidati. “Qualora il numero dei candidati in possesso dei requisiti per una specifica posizione sia pari o inferiore al numero di posizioni aperte per quel profilo professionale – chiarisce il bando – non si procederà ad alcuna prova successiva e risulteranno assegnatari dell’incarico”. In pratica, si avrà il posto fisso nella società di proprietà pubblica senza aver fatto alcun esame o test.

“Solo nel caso in cui il numero dei candidati in possesso dei requisiti per una specifica posizione sia superiore al numero di posizioni aperte per quel profilo professionale – viene precisato – si procederà con la valutazione dei titoli e con il colloquio tecnico e psico-attitudinale”. La prova tecnica consisterà in un colloquio di 30-40 minuti sulla conoscenza delle attività lavorative, capacità tecniche e il possesso delle competenze. Quella psico-attitudinale durerà una 20ina di minuti. In questo caso, ci sarà una graduatoria.