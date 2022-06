Caso Scabec, Leo Annunziata nuovo presidente. Tartaglione: “Tanti auguri” Cambio al vertice della società partecipata regionale nell’occhio del ciclone per assunzioni e stipendi d’oro.

A cura di Pierluigi Frattasi

Cambio al vertice di Scabec. Al vertice arriva Leo Annunziata, ex segretario regionale del Pd in Campania dimessosi lo scorso marzo, che prende il posto della presidente uscente Assunta Tartaglione. Scabec è la società partecipata della Regione Campania che si occupa dell'organizzazione e della promozione degli eventi e dei luoghi della cultura, finita nell'occhio del ciclone per assunzioni e super-stipendi. "Con l'assemblea dei soci di oggi – scrive Tartaglione – si chiude formalmente il mio percorso alla guida di Scabec. Faccio gli auguri di buon lavoro al mio successore, Leo Annunziata, che porterà avanti il lavoro per la valorizzazione del patrimonio culturale della Campania. Ringrazio il presidente De Luca per la stima e la fiducia che mi ha accordato, il Cda che mi ha affiancato e tutto il personale di Scabec per il lavoro svolto e il prezioso contributo offerto in una fase delicata per la società".

Nappi (Lega) presenta nuova interrogazione

Il consigliere regionale Severino Nappi (Lega) ha presentato una nuova interrogazione alla giunta De Luca: "la conferma delle enormi difficoltà della società a proseguire nelle attività – scrive – veniva acclarato dalla Giunta Regionale con l’affidamento delle competenze già della Scabec ad altro soggetto, in particolare alla Fondazione Film Commission di curare e gestire il programma di Procida Capitale della Cultura 2022, avviato da Scabec nel 2021".