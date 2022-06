Alla Scabec torna la Finanza: acquisiti gli atti delle assunzioni. Bilancio a rischio Non c’è pace per l’azienda della Regione Campania: la Guardia di Finanza torna ad acquisire atti amministrativi.

Martedì la Guardia di Finanza ha fatto di nuovo capolino alla Scabec, la società della Regione Campania che si occupa di promozione turistica e da mesi è sotto la lente degli investigatori per le procedure amministrative e per il licenziamento massivo dei dipendenti storici. A quanto apprende Fanpage.it da fonti qualificate le fiamme gialle hanno acquisito i nuovi atti, comprese le procedure di assunzione del personale attualmente in servizio e che è comunque in scadenza il 30 giugno non rinnovabile (ha superato ampiamente i 36 mesi).

Assunta Tartaglione, esponente del Partito Democratico e presidente dimissionaria di Scabec, va dicendo che non vuole firmare più niente dell'azienda, tanto meno il bilancio; intanto, a quanto apprende Fanpage.it da fonti confidenziali, la direzione generale dell'azienda controllata dalla Regione di Vincenzo De Luca sarebbe intenzionata a chiedere ai creditori di rinunciare al 30 per cento delle cifre vantate, pena il crac dell'azienda.

In 15 giorni ora Scabec dovrebbe convocare l'assemblea, nominare i nuovi vertici, approvare il bilancio, approvare la pianta organica allargata a 21, pubblicare un avviso interno per la stabilizzazione e così rinnovare i contratti (irrinnovabili, secondo molti pareri legali) che scadono.

Di certo c'è che la Regione Campania ha già smesso di affidare a Scabec le questioni più importanti. Una su tutte? Il concertone di Gigi D'Alessio in piazza Plebiscito, finanziato dalla Regione Campania con un massiccio assegno da 250mila euro, come documentato da Fanpage.it.

Scrive Severino Nappi, avvocato e consigliere regionale della Lega: