video suggerito

Cede un terrazzamento e viene travolto dal suo trattore: morto sul colpo un 40enne Un uomo è stato travolto dal suo trattore nel suo terreno a Nocera Inferiore (Salerno): è morto sul colpo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

2 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nella giornata di ieri, sabato 30 marzo, si è verificato un incidente a Nocera Inferiore, comune che si trova nella provincia di Salerno. Un uomo di quarant'anni è morto sul colpo. Inutili infatti i tentativi degli operatori sanitari del 118. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della stazione locale e i vigili del fuoco per i rilievi del caso.

Il quarantenne sarebbe stato travolto dal suo trattore

Sono ancora poche le informazioni su questo terribile episodio. Stando a quanto riportato dal quotidiano Il Corriere del Mezzogiorno, il quarantenne era a bordo del suo trattore: aveva infatti approfittato di una giornata di riposo per poter sistemare il suo terreno, che si trova in via Santa Maria delle Grazie, e liberarlo così dalle erbacce. A un certo punto, avrebbe ceduto un terrazzamento ed è stato travolto dallo stesso mezzo.

La vittima si chiamava Luigi Lambiase

Sono stati subito chiamati i soccorsi. I medici e i paramedici non hanno potuto far altro che costarne il decesso: troppo gravi le ferite riportate. I carabinieri e i vigili del fuoco hanno raccolto tutti gli elementi necessari a capire cosa possa esser successo. In particolare se sia stato colto da un malore o se ci sia stato un cedimento del terreno. Nelle prossime ore si potranno avere maggiori dettagli su quanto accaduto.

La vittima si chiamava Luigi Lambiase ed era titolare di una impresa edile.