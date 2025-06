video suggerito

In Campania vietato lavorare nei campi e nei cantieri nelle ore più calde: c'è l'ordinanza della Regione Il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca ha firmato l'ordinanza con la quale, su tutto il territorio, ha disposto il divieto di lavorare nei campi e nei cantieri nelle ore più calde della giornata.

A cura di Valerio Papadia

Arriva anche per questa estate, come ogni anno, l'ordinanza della Regione Campania con la quale si vieta di lavorare nei campi e nei cantieri nelle ore più calde della giornata. L'ordinanza, firmata dal presidente della Giunta regionale Vincenzo De Luca, dispone così, su tutto il territorio regionale, il divieto di lavoro nei settori agricoli, edili e affini, in condizioni di prolungata esposizione al sole, dalle ore 12.30 alle ore 16.

L'inosservanza del provvedimento emanato dalla Regione Campania è punita ai sensi dell'articolo 650 del Codice Penale, che sancisce: "Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d'ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato [337, 338, 389, 509], con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 206".

Morto un bracciante nel Casertano: indagini in corso

Soltanto nelle scorse ore, a San Felice a Cancello, nella provincia di Caserta, un bracciante di 30 anni, di origine moldava, è morto in circostanze ancora da chiarire. L'uomo è stato abbandonato all'esterno del Psaut della cittadina: preso in carico dai sanitari, a causa delle sue condizioni di salute è stato trasferito all'ospedale di Caserta, dove purtroppo è deceduto. Sulla morte del bracciante è stata aperta una inchiesta: non si esclude che il 30enne, senza contratto di lavoro, si sia sentito male a causa delle alte temperature e sia stato abbandonato all'esterno del Pronto Soccorso.