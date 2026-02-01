Sarno, crolla il carro di Carnevale e colpisce tre persone, ferita una bimba: festa sospesa

Uno dei carri del carnevale sarnese / immagine di repertorio

Crolla il carro di Carnevale a Sarno, in provincia di Salerno, e travolge tre persone che restano ferite. Tra loro anche una bimba, che è stata trasportata in ospedale. Gli altri feriti sono due uomini. L'incidente è avvenuto questa mattina, domenica 1 febbraio, durante una sfilata. Sul posto sono subito arrivati i soccorsi, che hanno aiutato i malcapitati. Anche il sindaco Francesco Squillante è immediatamente accorso ed ha deciso di sospendere la manifestazione.

"A seguito del grave incidente verificatosi nella mattinata odierna – scrive il sindaco Squillante – durante la sfilata del Carnevale Sarnese su corso Vittorio Emanuele, che ha coinvolto una bambina e due uomini, ho disposto l’immediata sospensione di tutte le manifestazioni del carnevale previste per la giornata di oggi. La decisione è stata assunta al fine di accertare innanzitutto la dinamica dei fatti e le eventuali responsabilità dell’incidente. Mi sono recato personalmente presso il presidio ospedaliero per accertarmi delle condizioni della bambina e degli uomini rimasti coinvolti nell’incidente".

"Ringrazio il personale sanitario – conclude il primo cittadino – per la tempestività e la professionalità dimostrate. Sono in continuo contatto con i medici per essere aggiornato sull’evoluzione delle condizioni di salute di tutti. Quanto accaduto impone a me come Sindaco, all’intera amministrazione, all’associazione Carnevale Sarnese e a tutte le altre associazioni coinvolte nel carnevale una valutazione rigorosa e responsabile. L’Amministrazione comunale ribadisce che la tutela dell’incolumità pubblica, dell’ordine cittadino costituiscono priorità assolute. Il Carnevale Sarnese resta un patrimonio della città, ma potrà svolgersi solo nel rispetto rigoroso delle regole e degli standard di sicurezza previsti".

Carnevale Sarnese, il messaggio degli organizzatori

Anche gli organizzatori della kermesse sono intervenuti con un post sui social: "A seguito dell’episodio inaspettato verificatosi nella mattinata di oggi durante la sfilata del Carnevale Sarnese, le manifestazioni previste per la giornata odierna sono sospese. Il presidente dell’Associazione Carnevale Sarnese, Giovanni Agovino, e il Presidente dell’Associazione La Rinascita, Angelo Pepe, esprimono sincera vicinanza alle persone coinvolte e alle loro famiglie, condividendo preoccupazione e affetto in questo momento delicato. Quanto accaduto è stato un imprevisto spiacevole, che ha profondamente colpito l’intera comunità del Carnevale".