Sapri non ha la Bandiera blu 2022 e si arrabbia: “Faremo ricorso”

Bandiera Blu 2022, Sapri (Salerno) resta fuori ma annuncia ricorso: "Abbiamo le carte in regola per ottenerla anche quest'anno"

Sapri è delusa. Per la prima volta, dopo quattro anni, il bel centro del Golfo di Policastro, provincia di Salerno, non ha ottenuto la Bandiera Blu, certificazione che avrebbe attestato, per il 2022, la pulizia e la massima balneabilità delle sue acque.

Quest'anno Sapri non ha ottenuto l'ambito riconoscimento della Fee, Foundation for Environmental Education, l'organizzazione non governativa che ogni anno assegna il prestigioso riconoscimento alle località costiere attestandone l'eccellenza nelle acque, nelle spiagge e nei servizi. Per il 2022 la lista delle Bandiere blu in Campania: la vede al secondo posto in Italia, dopo la Liguria e a pari merito con Puglia e Toscana che la raggiungono.

Hanno purtroppo perso il riconoscimento San Mauro Cilento e Sapri, mentre è rientrata Ispani, sempre in Cilento. Sapri tuttavia non ha intenzione di accettare la decisione passivamente: ha già depositato alla Fee Italia istanza di riesame, dice il sindaco Antonio Gentile: