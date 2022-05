Bandiere blu 2022, la Campania ne ha 18: ne perde due ma è la seconda in Italia Escono dall’elenco San Mauro Cilento e Sapri. Rientra Ispani. Agropoli confermata per la 23esima volta consecutiva. La lista completa.

A cura di Pierluigi Frattasi

Bandiere blu 2022 in Campania: pronta la lista aggiornata delle spiagge più belle e col mare più pulito, secondo la Fee, Foundation for Environmental Education, l'ente che ogni anno assegna il prestigioso riconoscimento alle località costiere. La Campania quest'anno si aggiudica 18 bandiere blu, una in meno dello scorso anno, ma resta comunque al secondo posto in Italia, dietro la Liguria a quota 32, e a pari merito con Puglia e Toscana che la raggiungono.

Perdono la bandiera blu San Mauro Cilento e Sapri

Escono dalla lista in Campania San Mauro del Cilento e Sapri, entrambe in provincia di Salerno, mentre rientra Ispani, anche questa in Cilento. Agropoli conquista la Bandiera Blu per la ventitreesima volta consecutiva. Confermata per il secondo anno anche Marina di Camerota che era entrata nell'elenco nel 2021. La Campania si prepara per la nuova stagione turistica balneare 2022 forte delle 18 bandiere blu conquistate. Anche se tanto resta ancora da fare per rendere balneabile tutta la costa campana, a cominciare dal litorale Domitio, che resta ancora fuori dalla lista.

Nel complesso sono 210 i comuni premiati dal Fee Italia, 9 in più rispetto ai 201 dello scorso anno: 14 sono i nuovi ingressi, 5 i Comuni non confermati. La bandiera blu viene assegnata sulla base di 32 criteri di sostenibilità, che vanno dalla qualità delle acqua alla raccolta differenziata.

La lista delle bandiere blu in Campania nel 2022

Area metropolitana di Napoli

Anacapri: Faro/Punta Carena, Gradola/Grotta Azzurra; Massa Lubrense: Baia delle Sirene, Marina del Cantone, Marina di Puolo, Recommone; Piano di Sorrento: Marina di Cassano; Sorrento: Marina Grande, San Francesco; Vico Equense: Bikini, Scrajo Mare, Marina di Vico, Marina di Seiano Ovest Porto, Capo La Gala.

Provincia di Salerno