Santo Romano ucciso a 19 anni, in migliaia al corteo a San Giorgio coi palloncini bianchi: "Armatevi di sogni" Corteo a San Giorgio a Cremano per Santo Romano, ucciso la notte tra l'1 e 2 novembre a San Sebastiano al Vesuvio per una scarpa sporcata. Sugli striscioni le scritte: "Armatevi di sogni, non di armi" e "Liberiamo Napoli dalla violenza"

A cura di Pierluigi Frattasi

Santo Romano, a sinistra. Il corteo studentesco a San Giorgio a Cremano, a destra

Migliaia di studenti sono scesi in piazza questa mattina, a San Giorgio a Cremano, per partecipare al corteo per ricordare Santo Romano, il ragazzo di 19 anni, calciatore per passione, ucciso la notte tra l'1 e 2 novembre scorsi da un proiettile al petto, a San Sebastiano al Vesuvio, per una scarpa sporcata. Migliaia di ragazze e di ragazzi hanno gridato il nome di Santo, marciando per le strade del comune vesuviano e stringendo tra le mani tanti palloncini bianchi e azzurri. Tra gli striscioni portati in processione, frasi scolpite nella memoria: "Armatevi di sogni, non di armi", "Liberiamo Napoli dalla violenza". Non è mancata qualche polemica da parte di alcuni studenti che avrebbero rischiato provvedimenti disciplinari in caso di assenza a scuola: "Meglio una nota, che una vita tolta", si legge su uno degli striscioni esibiti.

Corteo a San Giorgio a Cremano per Santo Romano

Il corteo spontaneo per ricordare Santo Romano, ennesima giovane vittima innocente della violenza cieca nel Napoletano, è stato organizzato dagli studenti delle scuole superiori del Napoletano. La manifestazione è partita questa mattina, lunedì 11 novembre 2024, alle ore 9,30, da piazza Troisi, per proseguire verso Villa Vannucchi, dove si è tenuto il dibattito pubblico. Il sindaco Giorgio Zinno ha precisato che la manifestazione non è stata organizzata dal Comune, ma che comunque era "giusto ascoltare e stare vicino ai ragazzi in un momento per loro così difficile”. Il corteo ha attraversato via De Lauzieres, Via De Gasperi, Piazza Carlo di Borbone e Corso Roma per terminare in Villa Vannucchi, dove i ragazzi si sono radunati nell’arena della villa. Il primo cittadino in questi giorni è rimasto in contatto con i rappresentanti d’istituto e alcuni ragazzi dell’organizzazione e, insieme alla Polizia di Stato hao individuato in Villa Vannucchi "il luogo più idoneo dove gli studenti potranno tra l’altro, anche avere un momento di dibattito o comunque dove poter esporre le proprie idee e necessità".